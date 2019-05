Auto: quintegia, tra elettro scettici ed elettro entusiasti vince l’ibrido (2)

(AdnKronos) – Le motivazioni sono da ricercare in preoccupazioni di natura funzionale evidentemente considerate non ancora risolte, come l’autonomia ridotta (48%) e la scarsita di punti/colonnine di ricarica (33%). Completano il quadro la paura di una ‘tecnologia non ancora sufficientemente affidabile ‘ (28%) e il prezzo elevato rispetto alle motorizzazioni tradizionali (26%), che pur cedono il passo alle nuove tecnologie nella classifica di gradimento per alimentazione.

Sempre secondo lo studio di Quintegia, infatti, a risolvere i dubbi sull’elettrico ci pensano le ibride, in testa all’elenco con 3 italiani su 4 che si dicono probabilmente (55%) o certamente (20%) intenzionati all’acquisto. Per quanto riguarda le alimentazioni tradizionali, regge la benzina, presa in considerazione da piu della meta del campione (56%), mentre il diesel registra un 36% schierato sul ‘certamente no’ e rimane una possibilita solo per 4 italiani su 10 (41%), con picchi di gradimento (63% i possibili acquirenti) tra gli acquirenti di marchi premium. Ultimo in classifica, il metano riceve la quota piu alta di ‘certamente no ‘ (47%) e ‘probabilmente no ‘ (28%), un gradino sotto il Gpl, per cui i valori scendono rispettivamente al 43% e 25%.

