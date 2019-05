Auto: de meo (seat), ‘tra 3 anni maggior parte valore di un’auto sara nel software’

Verona, 15 mag. (AdnKronos) – ‘Andiamo verso una dematerializzazione del prodotto e della vendita auto: nel settore cambiera la catena del valore e la maggior parte di questo valore tra 3-4 anni sara infatti nel software e non piu nell’hardware delle vetture. Liquidita e flessibilita sono il futuro ma dobbiamo fare attenzione alla confusione e al dogmatismo di questo periodo, che e si di transizione ecologica e digitale ma non sara cosi veloce. ? pero anche sbagliato rifiutare il cambiamento: tutta la filiera, compresi i dealer che vogliamo siano attori protagonisti, deve capire come gestire le linee di business della mobilita del futuro, a prescindere dai benefici nel breve termine ‘. Lo ha detto, oggi in una videointervista di Quintegia nel corso dell’Automotive Dealer Day di Verona, il presidente di Seat, Luca de Meo.

‘Entro il 2020 usciranno 2 modelli elettrici e siamo convinti del potenziale di mercato di questa tecnologia – ha proseguito De Meo – tanto che entro il 2025 dovremmo avere un 20-25% di vetture puramente elettriche ‘.

(Adnkronos)