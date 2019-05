Sto caricando la mappa ….

Data – 31/05/2019

Inizio: 14:30 – Fine: 18:15

Fornace Carotta

Nome dell’Associazione: Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento: 049/8205088

Email: [email protected]

La conferenza “Buone pratiche per una Padova amica dell’anziano” si inserisce all’interno dell’iniziativa “#STIAMOBENE – mese dell’invecchiamento attivo” , un programma di eventi, attività e momenti d’incontro organizzati nel mese di maggio dall’Ufficio Attività Creative Terza Età del Settore Servizi Sociali.

L’incontro, aperto alla comunità, sarà anche un’occasione per presentare la pubblicazione sul sito istituzionale www.padovanet.it della Mappatura della terza età , strumento di consultazione on-line che include servizi e attività dedicate agli anziani nel territorio del Comune di Padova. L’evento è in fase di accreditamento all’Ordine degli Assistenti Sociali.

Programma:

14.15 – Registrazione

14.30 – saluti istituzionali

15:00 – salute di qualità (intervento a cura del dott. V.Giantin, geriatra Ospedale S. Antonio – Aulss 6)

15:30 – relazioni di qualità (intervento a cura di E. Mantesso, Collaboratrice L.Espanoli Sente-Mente® project)

16:00 – la terza età nel Comune di Padova (intervento a cura di M.Guzzon, Coordinatrice Ufficio Attività Creative Terza Età

Settore Servizi Sociali – Comune di Padova)

16:30 – progetti per una comunità amica. Introduzione a cura dell’Assessora al Sociale del Comune di Padova.

– Percorso invecchiamento attivo e generativo integrato all’assistenza familiare – Fondazione Opera Immacolata Concezione – Onlus.

– Quality life: orientamento e attività per la terza età fragile – IPAB Opera Pia Raggio di Sole

– Affido territoriale integrato dell’anziano e dell’adulto in difficoltà: nel Condominio e nel Territorio – ODV Anziani a casa propria

dall’utopia alla realtà Onlus Padova.

– Progetto si-cura: uscire dalla violenza dopo i 65 anni – Centro Veneto Progetti Donna – Auser

– I progetti affido anziani a Padova. Ex Legge regionale veneto n°3 del 2015 e dgr 1487/17 – Comunità di Sant’Egidio Veneto ODV e ODV Anziani a casa propria, dall’utopia alla realtà Onlus Padova.

17.40 – Dibattito e conclusioni

Moderatore: Antonio Sambo, presidente AttivaMente Cooperativa Sociale.

(CSV di Padova)