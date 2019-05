Federterme-Confindustria: a maggio e giugno tanti appuntamenti con “Terme aperte 2019”

(Roma, 10 maggio 2019) – Continuano le attivita’ legate al progetto ‘Terme aperte 2019 – , quest’anno legato anche al centenario della nascita di Federterme.

‘Terme aperte – e’ l’iniziativa di promozione della conoscenza delle specificita’ delle terme, avviata nel 2009 e da allora regolarmente riproposta ogni anno, con nuovi eventi ad accesso libero ma regolamentato, promossi direttamente dagli stabilimenti termali associati a Federterme. Occasioni di conoscenza e di riflessione sui benefici delle acque termali e delle terme, sul benessere ed il turismo termale, per la salute e per la crescita economico-sociale dei territori, utili per rispondere alle domande del pubblico e sottolineare la sensibilita’ e la competenza del personale delle terme, sanitari e addetti agli altri servizi.

Tanti gli appuntamenti in programma per i mesi di maggio e giugno.

Sabato 11 maggio, alle Terme Capetta (Contursi Terme, Salerno) si terra’ il seminario sul tema ‘Ostetricia e termalismo – , realizzato con il patrocinio di FoRST e Federterme.

Il 13 maggio, invece, alle Terme Luigiane, si terra’ la apertura della stagione termale 2019.

Alle Terme di Frasassi, sabato 18 maggio e’ in programma il convegno dal titolo ‘La terapia termale: attualita’ e prospettive – ; mentre, lo stesso giorno presso Giardini Poseidon Terme (a Forio d’Ischia) seminario sul tema ‘Un’antica scienza per un moderno BEN-essere – .

Da venerdi’ 24 a domenica 26 maggio, mostra di piante rare ed inconsuete all’interno del Parco Termale Negombo della Baia di San Montano(Lacco Ameno, Isola d’Ischia) con ingresso regolamentato ed eventi degustazione gratuiti.

A Grotta Giusti (Monsumanno, PT) sabato 25 maggio, dalle 10 alle 17, open day alle Terme con visita guidata su prenotazione alla griotta.

A giugno, invece, le date da segnare in calendario sono: giovedi’ 6 giugno per l’open day del Parco Acqua Santa di Chianciano Terme (per informazioni 057868501 e per prenotazioni [email protected]).

Sabato 22 giugno, invece, appuntamento alle Terme Minieri di Telese Terme con il congresso nazionale sul tema ‘La medicina termale nell’eta’ moderna per un ben-essere globale dell’individuo – . Nell’occasione: premiazione dei vincitori del concorso fotografico ‘Termalismo 3.0:Cultura,Turismo e Salute – , promosso da Firsthermae.

Per aggiornamenti sull’iniziativa “Terme aperte 2019” e’ possibile visitare il sito www.federterme.it/terme aperte 2019

