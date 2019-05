Uniolex, Grimaldi, Amendolito, Bottega Veneta e Vodafone tra i vincitori dei Le Fonti HR & Employment Awards

(Milano, 9 maggio 2019) – L’HR fara’ sempre piu’ affidamento alla tecnologia, ma si impegnera’ a tutelare il capitale umano

Milano, 9 maggio 2019 – Grande successo per la serata dei LE FONTI AWARDSR, tenutasi lo scorso mercoledi’ 8 maggio a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento. La cerimonia di premiazione e’ stata preceduta da un Ceo Summit dal titolo ‘HR 4.0 – Il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano – moderato da Manuela Donghi, giornalista Le Fonti TV, che ha visto la partecipazione di: Francesco Amendolito Founder & Managing Partner, Amendolito & Associati; Olimpio Stucchi, Managing Partner Uniolex; Gianluca Perin, HR Director Generali Italia; Donatella Isaia, HR Director Vodafone Italia; Meluccio Piricone, Ceo International Helmet Company e Mauro Conti, Direttore Scientifico Hairclinic. A introdurre la cerimonia il discorso del Vice Direttore di Le Fonti Legal Gabriele Ventura che, in materia di HR, ha commentato ‘Oggi i professionisti che operano nel settore lavoro si trovano di fronte a una duplice sfida: quella tecnologica da un lato, con l’intelligenza artificiale che sta cambiando e rivoluzionera’ le relazioni e i rapporti di lavoro, e quella cha riguarda la capacita’ di adattamento da parte delle imprese ai continui e spesso dirompenti cambiamenti normativi che riguardano il settore lavoro. –

La giornata e’ proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi, hanno trionfato: CATEGORIA STUDI LEGALI DIRITTO DEL LAVOROPrimo premiato della categoria lo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, che ha trionfato come Team Legale dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro. La cerimonia e’ proseguita con l’assegnazione dei premi Studio dell’Anno Diritto del Lavoro Contenzioso e Studio dell’Anno Diritto del Lavoro Contrattualistica rispettivamente a Lexant Studio Legale e Boursier Niutta & Partners. Francesco Amendolito (Amendolito & Associati), Olimpio Stucchi (Uniolex Stucchi & Partners) e Bruno Piacci (Studio Legale Piacci De Vivo Petracca) sono stati insigniti dei titoli di Avvocato dell’Anno Diritto del Lavoro Relazioni Industriali e Sindacali, Avvocato dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro e Avvocato dell’Anno Diritto del Lavoro Consulenza Aziendale. Fava & Associati e’ stato riconosciuto Studio dell’Anno Consulenza Diritto del Lavoro, mentre a Ichino, Brugnatelli & Associati e Grimaldi Studio Legale sono stati rispettivamente assegnati i trofei di Studio dell’Anno Diritto del Lavoro Relazioni Industriali e Studio dell’Anno Diritto del Lavoro.

CATEGORIA HRPremiata come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Transformation HR Bering Consulting Group, hanno fatto seguito Monnalisa e Continental Italia giudicate Eccellenza dell’Anno HR Best Place To Work e HR Team dell’Anno Produzione e Commercio di Pneumatici. Vittoria per iGuzzini, Gruppo Iren e Bottega Veneta che hanno ritirato i premi HR Team dell’Anno Illuminotecnica, HR Team dell’Anno Produzione e Distribuzione Energia Elettrica e HR Team dell’Anno Moda. Premi ad personam per Massimo Palmerini (Baglioni Hotels) e Daniele Piacentini (Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli) rispettivamente valutati HR Director dell’Anno Hotellerie di Lusso e HR Director dell’Anno Settore Ospedaliero. Donatella Isaia (Vodafone Italia) e Giovanni Luca Perin (Generali Italia) hanno trionfato come HR Director dell’Anno Innovazione e HR Director dell’Anno.

CATEGORIA BOUTIQUE DIRITTO DEL LAVOROMeritata vittoria per Sirio Solidoro (Studio Solidoro), Studio Arlati Ghislandi e Gerardo Vesci & Partners – Studio Legale che hanno ricevuto i trofei di Avvocato dell’Anno Boutique d’Eccellenza Diritto Scolastico, Boutique di Eccellenza dell’Anno Gestione Risorse Umane e Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Sindacale e Previdenziale. Lab-Our ha ricevuto il riconoscimento di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto del Lavoro, mentre lo Studio Legale Adalberto Perulli e’ stato giudicato Boutique di Eccellenza dell’Anno Contrattualistica Diritto del Lavoro. Lo Studio Legale Lavizzari e lo Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati hanno conseguito la vittoria come Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Diritto del Lavoro e Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto del Lavoro Relazioni Industriali e Sindacali. Vittoria anche per lo Studio Legale Menichetti, valutato Team Legale dell’Anno Diritto del Lavoro e Maddalena Boffoli (Studio Legale Boffoli) che ha ottenuto il riconoscimento di Avvocato dell’Anno Boutique d’Eccellenza Diritto del Lavoro Relazioni Industriali.

La premiazione si e’ successivamente concentrata sulle imprese che si sono distinte in materia di innovazione.

Mosaicoelearning ha trionfato in qualita’ di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Learning, mentre Fabiani Yacht e Knauf Insulation Italia si sono distinte come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Nautica di Lusso e Eccellenza dell’Anno Innovazione Comunicazione Sostenibilita’ Ambientale. HairClinic e Piramis si sono aggiudicate i premi Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Medicina Rigenerativa ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza Telecomunicazioni. Si e’ poi proseguito con la consegna dei trofei Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Telecomunicazioni e Impresa dell’anno Servizi Cyber Security a Siat Installazioni e Kaspersky. Vittoria anche per Meluccio Piricone (International Helmet Company) che si e’ aggiudicato il premio CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Protezioni ad uso sportivo e Luca Palermo (Edenred Italia), insignito del titolo CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Welfare Aziendale. Per chiudere la cerimonia si e’ voluto premiare le dieci imprese e boutique che hanno registrato la crescita piu’ rapida ed esponenziale. Hanno ricevuto il riconoscimento: TOP 10 IMPRESE ECCELLENZA DELL’ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP FAST GROWING A.R.S.Tech, B2B Griffati, BD Business Defence, Espresso Service, Fast Man Service, Methodos Group, Omi-Fer, Sixeleven, Valore Consulting e Veratour.

TOP 10 BOUTIQUE BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO DIRITTO DEL LAVORO FAST GROWING Studio Legale Ripa, Studio Associato CMNP, Employment & Sea Law, Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners, Studio Legale Garlatti, Studio Legale Membretti Meroni Speranzini, Studio Legale Procopio Lagana’, Studio Legale Stolfa Volpe, Studio Legale Fatigato e Studio Legale Viola.

