Sanita: da riparto fondi cipe al veneto 330 mln per 12 progetti

Venezia, 9 mag. (AdnKronos) – La sanita veneta puo contare da oggi su nuovi investimenti per un totale di 330 milioni 156 mila euro. L’imponente cifra e destinata a sostenere 12 importanti progetti, con un importo totale di circa 363 milioni, che la Regione del Veneto aveva proposto per l’assegnazione di fondi Cipe, relativi all’ex articolo 20 per gli investimenti in sanita a valere sull’anno 2018, il cui elenco nazionale ha avuto oggi il via libera in Conferenza Stato-Regioni.

I progetti veneti, che fanno parte di un elenco di priorita a suo tempo richiesto dal Cipe alla Regione, riguardano tutte le Ullss e l’Istituto Oncologico Veneto e, come previsto dalla normativa nazionale, sono rivolti particolarmente a programmi di adeguamento antincendio, adeguamento sismico e ammodernamento tecnologico.

“Siamo di fronte a un risultato vistoso, con il quale dimostriamo ancora una volta di essere avanguardia – commenta il presidente della Regione Luca Zaia – che ci vede assegnare la quasi totalita dei fondi richiesti: impresa difficile, realizzata grazie a un lavoro lungo e complesso dei nostri tecnici. Anche in questa occasione, il Veneto dimostra tutte le sue capacita programmatorie, progettuali e gestionali, perche, su queste partite nazionali, se sbagli una virgola sei spacciato. Sono le stesse con le quali legittimiamo la nostra richiesta di autonomia, che significa mettere a frutto le proprie buone pratiche al servizio dei cittadini, e, sia chiaro, senza togliere niente a nessun altro”.

