Venezia, 9 mag. (AdnKronos) – “Toninelli forse si e perso nel tunnel del Brennero. Altrimenti non si spiega come possa uscirsene con una proposta insensata come chiedere al Veneto, Regione con un residuo fiscale di 15 miliardi e mezzo, di pagare una tassa di scopo per coprire i costi di gestione del Mose, opera strategica che protegge la citta Venezia”. A dirlo Carlo Calenda, capolista di Pd – Siamo Europei nella circoscrizione Nord Est alle elezioni Europee.

