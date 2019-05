Venezia: a noale controlli antidroga dei carabinieri nelle scuole

Venezia, 8 mag. (AdnKronos) – Ancora controlli nelle scuole dei Carabinieri della Compagnia di Mestre che dopo aver assicurato nelle settimane passate apprezzabili risultati nel contrasto allo spaccio di stupefacenti ed altri fenomeni criminali in centro citta, hanno continuato le attivita programmate a livello centrale di prevenzione del fenomeno concentrandosi sul fronte del consumo di droghe tra i piu giovani in particolare nell’ambito delle numerose scuole superiori presenti negli altri territori esterni alla Citta Metropolitana.

I militari dell’Arma di Noale (Ve) si sono presentati di sorpresa, ma concordando l’accesso con il dirigente, alla mattina con una squadra di cinofili del Nucleo Carabinieri di Torreglia (Pd), nell’Istituto professionale Enaip di via De Pol, effettuando controlli dai piazzali ed aree verdi circostanti fino alle aule, dove con l’aiuto del “collega” a quattro zampe addestrato alla ricerca di stupefacenti, hanno controllato palmo a palmo androni, aule, bagni, laboratori, spogliatoi e pertinenze della scuola al fine di ricercare tracce di stupefacenti.

Un ragazzo frequentante l’Istituto e stato subito puntato dal cane che evidentemente percepiva un aroma familiare. Difatti nelle tasche dello studente e stato trovato quasi mezzo grammo di eroina, molto probabilmente per il consumo durante l’intervallo. Dallo zaino saltavano fuori un modesta grammatura di marijuana e un blister completo di pastiglie di anti-depressivo. La perquisizione veniva estesa anche presso l’abitazione del ragazzo a Martellago, dove i carabinieri rinvenivano un grammo e mezzo di marijuana. Per il ragazzo e scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Venezia come consumatore, mentre la sostanza rinvenuta e stata avviata alla distruzione. Analoghi servizi verranno predisposti a sorpresa anche nelle prossime settimane presso altri istituti.

(Adnkronos)