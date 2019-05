Velardi: ”Iniziative possibili grazie al concorso di tutti”

Marcianise, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Questa e’ la dimostrazione che le iniziative si possono fare quando c’e’ il concorso di tutti, quando si e’ all’interno di un sistema e si creano le reti. Mi fa piacere che ci sia questa attenzione particolare del Coni e Lottomatica per Marcianise – , ha sottolineato Antonello Velardi, sindaco di Marcianise, presente in piazza Umberto I, in occasione di Vincere da grandi’, il progetto sportivo nato dalla sinergia tra Coni e Lottomatica.

‘Con questa iniziativa -ha aggiunto il sindaco- si avvicinano i giovani allo sport, soprattutto quelli che hanno meno possibilita’ di farlo. Come Comune non possiamo fare altro che stare vicini a questa iniziativa e cercare di favorirla in tutti i modi possibili – , ha concluso Velardi.

