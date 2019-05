Una strada diversa – Homeless LGBTI

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 10/05/2019

Inizio: 18:30 – Fine: 18:30

Luogo

Sala Tralaltro Arcigay Padova

Nome dell’Associazione: Padova Pride

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: https://www.padovapride.it/event/homeless/

Tipologia:

Carlo Francesco Salmaso, antropologo e formatore della Cooperativa Sociale Piazza Grande di Bologna, discuterà di marginalità sociale e di homeless LGBTI. Numerose ricerche sociali raccontano di una percentuale rilevante di persone LGBTI senza fissa dimora. Fra tutte ricordiamo quella di Salmaso “Una strada diversa – Homelessness e persone LGBT” dell’Associazione Avvocato di strada Onlus, che di fatto ha contribuito alle linee di indirizzo ministeriali sul contrasto alla grave emarginazione adulta. Omofobia, discriminazioni, difficoltà familiari, discriminazioni incrociate, sono molte le cause per cui percentuali rilevanti di persone LGBTI si trovano senza una dimora. Con Salmaso affronteremo questo tema, partendo dall’invisibilità delle persone LGBT e dei loro bisogni specifici nel sistema dei servizi, cercando di darne una misura quantitativa e analizzando più nel dettaglio cause e possibili interventi.

(CSV di Padova)