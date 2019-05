Solitudine e depressione: analisi e proposte – convegno scientifico-divulgativo

Sto caricando la mappa ….

Data – 11/05/2019

Inizio: 08:45 – Fine: 12:45

Sala Convegni Chiostro delle Consolazioni

Nome dell’Associazione: Associazioneculturale Salus Euganea

Recapito telefonico per l’evento: [email protected]

Email: www.saluseuganea.it

La Cittadinanza è invitata

Vincent van Gogh: La notte stellata sul Rodano

Solitudine e Depressione

Relatori: prof. Diego De Leo – prof.ssa Lucia Mulato – dott. Lino Pasqui – dott. Pierluigi Dal Santo

Aderiscono all’iniziativa di “Salus Euganea” – Nuova Università Atestina dell’Età Libera- Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica – ONLUS – CARITAS – centro di ascolto vicariale di Este

Il Convegno ha lo scopo di focalizzare l’attenzione su due problemi rilevanti per la salute delle persone: la solitudine dell’anziano e la depressione nei soggetti colpiti da malattie neurologiche.

La solitudine ha effetti devastanti sulla vita dell’anziano; infatti chi è solo muore prima, è a maggior rischio di malattie, in particolare aumenta del 30% l’eventualità di una demenza.

La solitudine è un fattore aggiuntivo a molti altri quali l’età, le patologie croniche e la perdita parziale o totale della non autosufficienza, tutte situazioni in grado di aggravare

l’intrinseca fragilità.

Nelle persone affette da malattie neurologiche la depressione è un disturbo dell’umore molto frequente, che peggiora la qualità della vita non soltanto del paziente ma anche del nucleo familiare.

Risulta così evidente il collegamento tra solitudine, depressione e rischio grave per la salute con conseguenze pesanti sul benessere individuale e collettivo e causa delle importanti ricadute negative per i sistemi di welfare.

Della solitudine dell’anziano parlerà il prof. Diego De Leo, profondo conoscitore della materia, affiancato da una relazione sulla realtà locale della Comunità euganea.

Infine saranno presentate alcune proposte dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, attiva da anni nel portare avanti iniziative per migliorare la qualità della vita degli anziani.

Programma:

Ore 8.45: Saluto delle Autorità

Ore 09.00: Lezione magistrale “Solitudine: un’emergenza di salute pubblica” – prof. Diego De Leo, Professore emerito di Psichiatria presso la Grifth

University (Australia) e la Primorska University (Slovenia)

Ore 10.30: Il problema della solitudine nel Territorio euganeo e interventi sociali – prof.ssa Lucia Mulato, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Este

Ore 11.00: Pausa

Ore 11.15: La depressione nelle persone affette da malattie neurologiche – dott. Lino Pasqui, Neurologo AULSS 6

Ore 11.45: La ‘Carta di Padova’: alcune riessioni del geriatra – dott. Pierluigi Dal Santo, Primario Geriatra, Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP)

Ore 12.15: Discussione.

Moderatore: Nicola Cesaro, Giornalista del Mattino di Padova

(CSV di Padova)