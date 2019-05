SNAI, Europa League: Chelsea e Arsenal lanciate. La finale tutta inglese si gioca a 1,60

(Milano, 8 maggio 2019) – Quote basse per la qualificazione di Blues e Gunners, che affrontano Eintracht e Valencia – Il successo di Sarri a Old Trafford contro i tedeschi si gioca a 1,37 – La vittoria spagnola e’ a 1,87, ma all’Arsenal per festeggiare bastano un pari o una sconfitta di misura.

Milano, 8 maggio 2019 – Chelsea e Arsenal hanno un piede nella finale dei Europa League: questo il responso dei trader di SNAI, in vista delle semifinali di ritorno di domani sera. L’epilogo tutto inglese (sarebbe la seconda volta nella storia dopo Tottenham-Wolverhampton del 1971-72, quando la competizione si chiamava Coppa Uefa) e’ dato a bassa quota, 1,60. Scarsa la fiducia nelle due altre finaliste, Valencia ed Eintracht Francoforte: la loro eventuale finale vale 14 volte la scommessa. Soluzioni ‘intermedie – sono Valencia-Chelsea a 4,25 e Arsenal-Eintracht a 5,25. Chelsea, occhio a Jovic – Dopo l’1-1 di Francoforte, il Chelsea di Sarri e’ nettamente favorito nel ritorno a Old Trafford. La vittoria-qualificazione e’ a 1,37, il pareggio si gioca a 5,00. L’Eintracht pero’ ha un’anima di ferro e fuori casa in questa Europa League ha ottenuto quattro vittorie (tra cui quelle con Lazio e Inter), un pareggio e la sola sconfitta sul campo del Benfica. Un nuovo colpo tedesco si gioca a 8,25. La quota secca sul passaggio del turno vede il Chelsea a 1,22, l’Eintracht a 4,15. L’uomo gol piu’ probabile e’ Hazard, a 2,25, seguito da Higuain e Giroud a 2,50. I tedeschi rispondono con Rebic e Jovic (che con nove centri e’ in lizza per il titolo dei cannonieri) a 4,00. Arsenal, blitz a 3,90 – L’Arsenal deve difendere a Valencia il 3-1 dell’andata. Missione decisamente possibile per SNAI, che colloca il passaggio del turno degli inglesi a 1,30, contro il 3,40 degli spagnoli. Considerando la sola gara di ritorno, pero’, il Valencia e’ in vantaggio, con il segno ‘1’ a 1,87. Il pareggio, buono per l’Arsenal, e’ a 3,80, un’altra vittoria inglese vale 3,90. All’Emirates, la scorsa settimana, Aubameyang e Lacazette (doppietta) hanno firmato il successo. Un altro gol dell’ex Borussia e’ dato a 3,00, leggermente piu’ alta la quota del francese, a 3,25. Per il Valencia, i piu’ vicini al gol sono Rodrigo e Gameiro, entrambi a 2,75.

