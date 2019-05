A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, non c’e’ stato alcun voto, nessuna conta, sulla revoca del sottosegretario leghista indagato per corruzione durante il Cdm. C’e’ stato solo un dibattito tra i ministri, seguito all’illustrazione delle motivazioni, definite “oggettive”, che hanno indotto il premier Conte a dimissionarlo



Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Armando Siri e’ fuori dal governo. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, il presidente del Consiglio Conte ha revocato la nomina del sottosegretario leghista indagato per corruzione, durante un Cdm durato circa due ore.

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, non c’e’ stato alcun voto, nessuna conta, sulla revoca. C’e’ stato solo un dibattito tra i ministri, seguito all’illustrazione delle motivazioni, definite “oggettive”, che hanno indotto il premier Conte a dimissionarlo.

Quella che c’e’ stata oggi in Consiglio dei ministri “e’ stata una discussione civile e pacata. La Lega, intervenuta con i ministri Bongiorno e Salvini, ribadisce fiducia nel premier ma anche la convinta difesa del sottosegretario Armando Siri, innocente fino a prova contraria come tutti i 60 milioni di Italiani”, hanno affermato dopo il Cdm fonti della Lega aggiungendo: “Basta coi litigi e con le polemiche, ci sono tantissime cose da fare: flat tax per famiglie, imprese e lavoratori dipendenti, autonomia, riforma della giustizia, apertura dei cantieri, sviluppo e infrastrutture: basta chiacchiere, basta coi no e i rinvii”.

