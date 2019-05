Salone del Libro, Feltri: “Su Altaforte polemiche assurde”

“Non si capisce perche’ un editore non possa essere vicino a un partito come CasaPound”

Roma, 8 mag.(AdnKronos) – Per Vittorio Feltri, le polemiche dietro il Salone del Libro sulla presenza della casa editrice Altaforte, vicina a CasaPound, “sono assurde. Non si capisce perche’ un editore non possa essere vicino a un partito come CasaPound”. “Questa diatriba pretestuosa – commenta Feltri all’Adnkronos – rispecchia i tempi che viviamo. Mai quanto ora si parla di antifascismo e il bello e’ che non c’e’ piu’ il fascismo”. Quanto fatto da Raimo, che in un post aveva elencato tutti i giornalisti da lui considerati “organici con il governo”, e’ per Feltri “veramente fascista. Mi ricorda quanto detto da Ennio Flaiano quando affermo’ che i fascisti si dividevano in due categorie, quella dei fascisti e quella degli antifascisti. Se andro’ al Salone del libro? Me ne guardo bene dal farlo”, conclude.

