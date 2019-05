Russo: ”Ci impegneremo ancora per Marcianise”

Marcianise, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Mi hanno chiesto perche’ solo questa volta iniziative cosi’ belle e utili. Non sara’ cosi’, ci impegneremo a farlo molto spesso – . A dirlo Clemente Russo, vicecampione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012, presente a Marcianise, in provincia di Caserta, in occasione di Vincere da grandi’, il progetto sportivo nato dalla sinergia tra Coni e Lottomatica.

‘Non voglio dare una data -ha spiegato il pugile- ma troveremo per Marcianise altri giorni per iniziative come questa. Si tratta di momenti di benessere e solidarieta’ in cui bambini, ragazzi e adulti si divertono. Grazie a Coni e Lottomatica abbiamo attivato questo progetto a Marcianise. Spero e credo fortemente che continueranno ad accompagnarci durante i prossimi anni, per proseguire su questa strada – , ha concluso Clemente Russo.

