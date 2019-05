riunione congiunta V, II e VII Commissione consiliare

La V Commissione consiliare “Politiche del territorio, dell’ambiente e delle infrastrutture” si riunira’, assieme alla II Commissione consiliare “Politiche economiche e comunicative” e alla VII Commissione consiliare “Politiche sportive e giovanili”, mercoledi 8 maggio, alle ore 15:00, nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo Moroni per la trattazione dei seguenti argomenti:

Pratica n. 7661/2018 presentata il 22/10/2018 prot. 0402615, in via Perosi: realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale in area per servizi pubblici di quartiere – verde pubblico attrezzato, area per servizi pubblici di quartiere – parcheggio e zona residenziale 4 di completamento. Ai sensi dell’art.32 delle N.T.A. del P.I. l’intervento da parte di soggetti privati viene definito con deliberazione del Consiglio comunale.

Pratica n. 211/2019 presentata il 10/01/2019 prot. 0013092 in piazzale Pontecorvo 31: intervento di edilizia produttiva in deroga all’art. 43.1 delle N.T.A. del P.I., ai sensi dell’art. 40 delle N.T.A. del P.I. e dell’art. 14 comma 1 del DPR 380/2001, consistente nel cambio di destinazione d’uso di una porzione di edificio ad uso residenziale, in turistico-ricettivo, collegata all’albergo gia’ esistente.

Varie ed eventuali.

