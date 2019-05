Poste: “Pronti a cogliere opportunita’ di crescita”

(AdnKronos) – ‘I risultati del primo trimestre evidenziano i progressi realizzati con il piano Deliver 2022, caratterizzati dalla crescita dei ricavi ricorrenti sostenibili, da un’attenta disciplina sul versante dei costi e da una costante riduzione della dipendenza di Poste Italiane da partite non ricorrenti quali le plusvalenze. Nel corso del 2019 continueremo ad accelerare nel nostro percorso di trasformazione industriale per cogliere future opportunita’ di crescita”. Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, commenta cosi’ i risultati del primo trimestre.

”Il nuovo e moderno centro di smistamento pacchi di Bologna raggiungera’ una capacita’ operativa di 250.000 colli al giorno; nel frattempo, stiamo continuando ad ampliare la rete di punti di consegna alternativi per i nostri clienti -spiega Del Fante-. Il Joint Delivery Model copre attualmente il 64% dei centri di consegna e procediamo in linea con l’obiettivo di una copertura totale entro la fine dell’anno. Gli sforzi realizzati per massimizzare il potenziale della nostra capillare rete distributiva hanno prodotto, nel primo trimestre, un miglioramento della raccolta netta su tutti i prodotti finanziari, con contributi positivi dal ramo Vita e dal Danni nel settore assicurativo, nonche’ dalle attivita’ dei pagamenti e della telefonia mobile. La trasformazione della nostra forza lavoro e’ proseguita con nuove assunzioni nelle aree strategiche, come il recapito nell’ultimo miglio e il customer relationship management, e di specialisti digitali per realizzare il piano Deliver 2022. –

Per quanto riguarda in dettaglio i risultati del primo trimestre 2019, Poste Italiane ha registrato un utile netto di 439 milioni di euro e conferma gli obiettivi del piano deliver 2022 (l’utile netto normalizzato e’ pari a 231 milioni di euro, +5,3% rispetto al primo trimestre 2018). I ricavi ammontano a 2.842 milioni di euro (-1,5% rispetto al primo trimestre 2018); ricavi normalizzati a 2.569 milioni di euro (+3,5% rispetto al primo trimestre 2018), con un miglioramento della qualita’ dei ricavi e una ridotta dipendenza dalle plusvalenze.

Il risultato operativo e’ stato di 617 milioni di euro (-12,2% rispetto al primo trimestre 2018); risultato operativo normalizzato in rialzo di 20 milioni di euro a 351 milioni di euro (+6% rispetto al primo trimestre 2018), evidenzia un importante progresso verso il raggiungimento degli obiettivi per il 2019.

Le Attivita’ Finanziarie Totali (Tfa) ammontano a 525 miliardi di euro (+ 11 miliardi di euro rispetto a dicembre 2018) grazie all’andamento positivo della performance del mercato e all’incremento della raccolta netta su tutti i prodotti; i depositi sono in aumento di 6,6 miliardi di euro, anche per l’effetto ‘stagionale – dei depositi su conti della Pubblica Amministrazione; assicurazioni in rialzo di 1,5 miliardi di euro grazie all”offerta multiclass; fondi di investimento + 0,2 miliardi.

Solvency Ratio del Gruppo Assicurativo Poste Vita (Solvency II) pari a 214% alla fine di marzo 2019 grazie alle misure di protezione dagli effetti della volatilita’ dei mercati; approvati dell’Autorita’ di Vigilanza i Fondi Propri Accessori nel primo trimestre 2019. Investimenti pari a 65 milioni di euro (+15,7% rispetto al primo trimestre 2018) in linea con la guidance 2019.

