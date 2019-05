“Portali a casa tua”, Raggi contestata a Casal Bruciato

– di Silvia Mancinelli

“Vergogna, buffona. Non sei la nostra sindaca”. E’ arrivata scortata, tra le contestazioni degli inquilini delle palazzine di via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato, la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Se li porti a casa sua – dicono – lei e’ piu’ ‘mafiosa’ di Alemanno che aveva fatto quella delibera vergognosa che non ha cancellato”. Contestata anche la presente del IV municipio: “Facciano le piazzole attrezzate come in Europa per i nomadi, quali case?”.

“Io, italiana, aspetto casa da 12 anni”

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato la famiglia rom, insieme a vicini di casa, a Casal Bruciato. Con lei anche il direttore della Caritas, Don Ben Ambarus, e il vescovo ausiliare di Roma don Giampiero Palmieri.

Sono in corso accertamenti della Digos, attraverso l’analisi dei filmati acquisiti, per rintracciare i responsabili degli insulti rivolti ieri alla donna rom, entrata nel pomeriggio insieme a una dei dodici figli, scortata dalle forze dell’ordine nell’appartamento in via Satta a Casal Bruciato.

