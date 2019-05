Padova Tango Festival 2019 ‘En Vivo’

Sara’ quella dei record la ventesima edizione del Padova Tango Festival, la rassegna dedicata al tango argentino, organizzata dal Cochabamba 444 tango club, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

La manifestazione patavina e’ la piu’ longeva d’Italia, ed e’ sempre riuscita a coniugare l’intrattenimento con l’approfondimento culturale, anche grazie alla collaborazione con molte realta’ che operano nel territorio, dall’associazionismo, al commercio, agli enti locali. Un format, fare rete e creare sinergie, che ha sempre contraddistinto la rassegna.

Una vocazione, far conoscere il tango ai padovani e Padova agli appassionati, che ha fatto registrare un ulteriore record per numero di eventi (ben 15 nel 2018).

Un traguardo importante per la nostra citta’, che vanta gia’ un bel primato per numero di associazioni che si dedicano alla promozione del ballo e della cultura argentina, e per numero di ballerini, tra cui moltissimi giovani.

“Per l’edizione numero 20 abbiamo pensato di aggiungere un altro record, per un festival unico non solo in Italia, ma anche in Europa, inserendo la musica dal vivo in tutti gli eventi in programma, una quindicina” commenta Alberto Muraro direttore artistico della rassegna.

“En Vivo” e’ non a caso il titolo della manifestazione 2019, un omaggio alla musica che in particolare nel tango, e’ anche il motore e la fonte di ispirazione dei ballerini.

Ecco allora: concerti, spettacoli, serate di ballo e lezioni gratuite per principianti nei luoghi piu’ suggestivi e caratteristici della citta’, con la tradizionale formula del festival itinerante.

La rassegna si svolgera’ dal 10 maggio al 28 giugno, e per l’inaugurazione un evento speciale.

Per la prima volta il tango sara’ ospitato nello splendido Palazzo della Ragione, grazie alla collaborazione con “Il Salone dei Sapori – Food Festival”: venerdi 10 maggio alle ore 21:00, concerto di apertura con Ruben Peloni e Los Tanturi, il trio formato appunto da Ruben Peloni (voce), Dario Polonara (bandoneon) e Adrian Fioramonti (chitarra).

Ingresso gratuito.

Tra le varie iniziative, da evidenziare “PDTango Show”, spettacolo con l’orchestra Tango Spleen e i ballerini argentini Silvio Grand e Loredana De Brasi, all’Auditorium San Gaetano, mercoledi 19 giugno ore 21:15 (ingresso 15 euro), e gli incontri “Piazzolla secondo Aisemberg” sabato 22 giugno ore 21:15 e “Spartiti ritrovati” domenica 23 giugno alle 18:30 a Casa Conti (vicolo dei Conti, 14) presso la sede dell’associazione.

Prevendite e prenotazioni: 347 0848852

Non mancheranno inoltre gli appuntamenti gratuiti nelle piazze che da sempre contraddistinguono il festival: da piazza Eremitani al boulevard della stazione, passando da piazzetta Pedrocchi a piazza dei Frutti, con lezioni gratuite e serate di ballo accompagnate dalla musica dal vivo.

Gran finale venerdi 28 giugno al Cortile di Palazzo Moroni, serata di ballo con esibizioni e la musica dell’orchestra Opera Tango.

Info e prenotazioni:

cell. 347 0848852

pagina Facebook www.facebook.com/PadovaTangoFestival/

