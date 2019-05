ObagiR e Priyanka Chopra Jonas lanciano l’iniziativa globale SKINCLUSION per celebrare la diversita’ e l’inclusione

– L’iniziativa SKINCLUSION di Obagi sostiene l’International Cultural Diversity OrganizationR e Project ImplicitR, ed evidenzia la necessita’ di apprezzare la diversita’ culturale e riconoscere il pregiudizio implicito

LONG BEACH, California, 8 maggio 2019 /PRNewswire/ — ObagiR, azienda leader nel mercato dei prodotti per la pelle con prescrizione e la prima ad includere tutte le tonalita’ della pelle nei propri protocolli di ricerca clinica, ha annunciato oggi il lancio dell’iniziativa SKINCLUSION, che e’ progettata per promuovere il dialogo globale sulla diversita’ e su come tutti possiamo fare scelte consapevoli per vedere la bellezza in tutte le nostre differenze. L’ambasciatrice dell’iniziativa SKINCLUSION e’ Priyanka Chopra Jonas: attrice, produttrice e attivista che si e’ dedicata alla lotta per l’inclusione e la diversita’ nel corso della sua ventennale carriera.

“L’iniziativa SKINCLUSION di Obagi mi sta molto a cuore perche’ e’ in linea con i miei valori e la mia esperienza personale,” ha affermato Priyanka, che e’ stata riconosciuta da Forbes negli ultimi due anni come una delle 100 donne piu’ potenti al mondo. “L’iniziativa sostiene l’idea che dovremmo tutti essere piu’ consapevoli di quello che facciamo, incluso il modo in cui ci comportiamo di fronte le supposizioni che facciamo automaticamente sugli altri in base alla tonalita’ della loro pelle. Tutti siamo soggetti al pregiudizio inconsapevole e sta a noi riconoscerlo ed essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.”

Obagi ha sviluppato questa importante e opportuna iniziativa per concentrarsi sul bisogno delle persone nel mondo di essere pienamente inclusive e di riconoscere i pregiudizi inconsapevoli, soprattutto in relazione alla tonalita’ della pelle. I pregiudizi inconsapevoli sono atteggiamenti e stereotipiu’ per lo piu’ involontari, automatici e di cui non ne siamo consapevoli. I pregiudizi inconsapevoli possono causare un'”incapacita’ a capire” che non ci permette di vedere la bellezza dell’umanita’ che tutti condividiamo. Riconoscere i nostri pregiudizi puo’ permetterci di sfidarli, superarli e, infine, creare un mondo dove la diversita’ viene valorizzata.

“L’iniziativa SKINCLUSION di Obagi rappresenta il nostro impegno come leader nell’area della cura della pelle di promuovere il dialogo globale sulla diversita’ e l’inclusione e stimolare comportamenti che siano piu’ inclusivi e che riflettano le nostre bellissime differenze,” ha affermato Jaime Castle, Presidente di Obagi e membro di CEO Action for Diversity & Inclusion, il piu’ grande impegno a livello aziendale promosso dagli amministratori delegati per promuovere la diversita’ e l’inclusione sul lavoro. “Siamo orgogliosi dei 30 anni in cui Obagi ha fornito prodotti efficaci creati su basi scientifiche per tutte le tonalita’ di pelle e del fatto che siamo la prima azienda di cura della pelle professionale a progettare specificamente protocolli di ricerca clinica che includano tutte e sei le tipologie di pelle di Fitzpatrick. Siamo inoltre orgogliosi di collaborare con Priyanka, che ha apportato un incredibile livello di passione e integrita’ a questa iniziativa e di sostenere il lavoro significativo che viene portato a termine da International Cultural Diversity OrganizationR e da Project ImplicitR.”

APPELLO ALLA MOBILITAZIONE DELL’INIZIATIVA SKINCLUSION DI OBAGINell’ambito dell’iniziativa SKINCLUSION, Obagi sostiene gruppiu’ che si adoperano per espandere l’impegno nei confronti della diversita’ e dell’inclusione a livello mondiale, incluso il lavoro significativo che viene effettuato da International Cultural Diversity Organization (ICDO) e Project Implicit.

L’iniziativa di SKINCLUSION incoraggia le persone a:

Per ogni azione effettuata sui social utilizzando #SKINCLUSION, Obagi donera’ 1$ per sostenere ICDO e Project Implicit, con un totale di 150.000$.

OBAGI ALZA GLI STANDARD, SI CONCENTRA SULLA RICERCA CLINICA SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI PELLE FITZPATRICKObagi ha introdotto per prima molti progressi nell’ambito della cura della pelle, per esempio e’ stata la prima marca medica per la cura della pelle a progettare i propri protocolli di ricerca clinica affinche’ utilizzassero tutti e sei i tipiu’ di pelle presenti nella classificazione della pelle di Fitzpatrick . La classificazione della pelle di Fitzpatrick e’ una classificazione che identifica sei diversi tipiu’ di pelle in base alla quantita’ di pigmenti nella pelle e alla reazione della pelle al sole o all’esposizione ai raggi ultravioletti (UV).

Obagi crede che proteggere e nutrire la pelle dipenda dallo sviluppo con un fornitore di un regime di cura della pelle e dalla scelta di prodotti che siano altamente efficaci, clinicamente testati e giusti per il tipo di pelle, l’eta’ e le esigenze di cura della pelle della persona.

“Sono contenta di vedere che Obagi si sta impegnando nel dare rilievo alla diversita’ e all’inclusione,” ha affermato l’eminente dermatologa Jeanine B. Downie, MD, FAAD, direttrice di Image DermatologyR P.C. a Montclair, New Jersey. “La realta’ e’ che non tutti i tipiu’ di pelle sono gli stessi quando si tratta di determinare che tipiu’ di prodotti e trattamenti siano efficaci. E’ significativo il fatto che l’equipe di Obagi abbia fatto si’ che gli esperimenti clinici siano progettati per includere i tipiu’ di pelle presenti nell’intera classificazione della pelle di Fitzpatrick e cio’ dovrebbe costituire la strada che dovrebbe seguire l’intera industria della cura delle pelle.”

INFORMAZIONI SU INTERNATIONAL CULTURAL DIVERSITY ORGANIZATION (ICDO)ICDO e’ un’organizzazione globale senza scopo di lucro con base a Vienna atta a promuovere la pace, l’umanita’, la diversita’ e l’interculturalita’. La sua missione e’ quella di sensibilizzare su questioni contemporanee della societa’ e sull’influenza positiva della diversita’ culturale. ICDO sfida le errate concezioni culturali al fine di garantire la partecipazione equa di ciascun individuo e gruppo all’interno della societa’. Portando l’attenzione sulle diverse espressioni culturali e i loro valori, ICDO incoraggia l’interazione culturale e mette in contatto le persone chiudendo i divari culturali.

Per portare a termine la propria missione, ICDO organizza eventi internazionali, laboratori, progetti di ricerca, sociali, culturali e di sviluppo. Mette insieme le voci di accademici, professionisti, voci locali e internazionali in un dialogo comune per proteggere la diversita’ e valorizzare la societa’ attraverso l’azione.

“ICDO e’ felicissima e grata di essere parte dell’iniziativa SKINCLUSION di Obagi,” ha affermato Josipa Palac, Presidente e Amministratrice delegata di ICDO. “L’impegno di Obagi nei confronti della diversita’ e dell’inclusione e’ in linea con la nostra missione che prevede la promozione dell’idea che la diversita’ rende la societa’ piu’ forte sotto ogni aspetto. Attraverso la partecipazione di tutti all’iniziativa e al generoso sostegno di Obagi, ICDO continuera’ a offrire programmi nuovi ed innovativi in giro per il mondo per celebrare le nostre differenze multiculturali e promuovere una reale comprensione dell’umanita’.”

INFORMAZIONI SU PROJECT IMPLICITProject Implicit e’ un laboratorio virtuale e un’organizzazione di ricerca sviluppata da scienziati comportamentali per educare sul pregiudizio implicito attraverso i Test di associazione implicita (Implicit Association Test, IAT). I test si concentrano su 11 diverse aree, tra cui la tonalita’ della pelle, il genere, la razza e l’orientamento sessuale. I test sono gratuiti e possono essere completati in meno di 10 minuti. Lo IAT e’ progettato per rivelare i nostri pregiudizi nei confronti di vari gruppiu’ sociali. I risultati individuali sono privati e diventano parte dei risultati della ricerca continuativa collettiva.

Project Implicit consiste di un gruppo di scienziati la cui ricerca ha trovato nuovi modi per capire gli atteggiamenti, gli stereotipiu’ e altri pregiudizi nascosti che influenzano la percezione, il giudizio e il comportamento delle persone. Da quando e’ stata fondata nel 1998, piu’ di 22 milioni di persone hanno completato gli IAT e 28 articoli di ricerca revisionati inter pares sono stati pubblicati sulle loro conclusioni, tra cui la pubblicazione sul Psychological Science a gennaio 2019 che evidenzia i progressi fatti sul pregiudizio implicito relativo alla tonalita’ della pelle.

“Siamo molto fieri che Obagi stia sostenendo il lavoro che facciamo a Project Implicit,” ha affermato Elizabeth L. Haines, Ph.D., una scienziata e ricercatrice per Project Implicit, professoressa e direttrice del Social Cognition Lab a William Paterson University. “Il pregiudizio implicito si riferisce a un pregiudizio che e’ per lo piu’ involontario, automatico e di cui non ne siamo consapevoli. E’ unico per ciascun individuo e viene influenzato dall’estrazione, l’ambiente culturale e dalle esperienze personali. Spesso, puo’ essere in contrasto con la nostra percezione di noi stessi e i nostri valori e standard di coscienza e ha un ruolo nella nostra vita quotidiana: dalle interazioni al lavoro, a quelle con gli amici e conoscenti e perfino in ambulatorio. Riconoscere questo pregiudizio in noi stessi e come questo ci influenza puo’ essere un passo verso un cambiamento che puo’ fare la differenza.”

INFORMAZIONI SU OBAGI Obagi e’ un’azienda globale indipendente per la cura della pelle gestita da donne dedita a fornire trattamenti per la cura della pelle avanzati e clinicamente testati per tutti i tipiu’ di pelle. Con 30 anni di esperienza e impegno nei confronti della diversita’ e dell’inclusione in tutti gli aspetti dell’azienda, dalla cultura corporate allo sviluppo dei prodotti, Obagi ha introdotto per prima vari progressi nell’ambito della cura della pelle, ad esempio e’ stata la prima marca a progettare la propria ricerca clinica affinche’ utilizzasse tutti e sei i tipiu’ di pelle presenti nella classificazione della pelle di Fitzpatrick. Per mezzo di un’estesa rete di distributori, collaboratori e ambulatori nel mondo, Obagi Medical fornisce piu’ di 100 prodotti per illuminare, nutrire, proteggere ed accentuare il tono e la consistenza della pelle. Obagi offre inoltre formule tecnologicamente avanzate testate dermatologicamente attraverso la linea Obagi Clinical, che e’ accessibile ai consumatori esclusivamente a Sephora.

Per maggiori informazioni su Obagi e per trovare un fornitore di zona, visitare www.obagi.com, e seguire Obagi Medical e Obagi Clinical su Facebook, Twitter e Instagram.

Project Implicit e’ un marchio registrato di Project Implicit, Inc. e International Cultural Diversity Organization e’ un marchio registrato di International Cultural Diversity Organization. image Dermatology P.C. e’ un marchio registrato di image Dermatology. Non viene dichiarato che l’uso di “Dermatology” e’ esclusivo, ad eccezione del marchio indicato. CEO Action for Diversity and Inclusion e’ un marchio registrato di PwC. PwC si riferisce alla societa’ americana membro o a una delle sue filiali o societa’ collegate e puo’ talvolta riferirsi alla rete PwC. SKINCLUSION e tutti gli altri prodotti/marche, sia con o senza notifica (R/TM), sono marchi registrati di Obagi Cosmeceuticals LLC e/o delle sue societa’ collegate. C Obagi Cosmeceuticals LLC. Tutti i diritti riservati.

