L’Omofobia in Italia

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 09/05/2019

Inizio: 17:00 – Fine: 17:00

Luogo

Palazzo Liviano – Aula N

Nome dell’Associazione: Padova Pride

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: https://www.padovapride.it/event/lomofobia-in-italia/

Tipologia:

In questo dibattito verrà affrontata lasituazione dell’omo/bi/transfobia nel nostro Paese, cercando di quantificare un’emergenza culturale e di sicurezza che attraversa tutto il Paese. Un fenomeno non certo nuovo, quello dell’omofobia, ma che recentemente assume sfumature nuove, fra la consueta paura delle differenze e la retorica populista delle nuove destre e del movimento “no gender”. Come superare una deriva retorica che non solo sembra legittimare la discriminazione ma che arriva al punto di incoraggiare la violenza? Quali risposte può dare la politica e che strumenti mette a disposizione la legge? Se ne discute con: la senatrice Monica Cirinnà, Simone Allivagiornalista de L’Espresso, Cathy La Torre, avvocata e attivista di Gaylex. Modera Giuliana Lucca di Canale Italia.

(CSV di Padova)