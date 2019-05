La settimana dell’insegnante/educatore

Sto caricando la mappa ….

Data – 10/05/2019 – 11/05/2019

Inizio: 09:30 – Fine: 22:00

Biblioteca comunale di Villa Estense

Nome dell’Associazione: Comune di Villa Estense

Durante la giornata si terrà dalle 9.30 alle 11.30 presso il giardino della scuola primaria e la biblioteca comunale di Villa una maratona di lettura e dei laboratori creativi con i bambini e gli insegnanti della scuola d’infanzia e primaria e i loro genitori. Si proseguirà alle 15 con “Mettiamo in campo la lettura” (dagli 8 anni in su, accompagnati da familiari) con la Polisportiva di Villa Estense in via Finale. Alle 16 in Patronato, per i ragazzi dai 0 ai 99 anni, ci sarà “La fabbrica delle storie”, un evento organizzato dai catechisti e animatori della Parrocchia. Dalle 17.30 alle 18.30 al Museo Civico dei Villaggi Scomparsi presso Palazzo Valentinelli toccherà all’incontro dedicato ai giochi e ai giocattoli di un tempo promosso dal Gruppo Bassa Padovana e le associazioni delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra di Villa.

Sabato mattina la rassegna proseguirà con la maratona di lettura (9.30-11.30) presso Piazza Valentinelli con i ragazzi e gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado. Al pomeriggio, dalle 15.30 alle 16.30, attività in biblioteca aperte a tutte le età e “Te lo racconto io” con il prof. Fusaro per i ragazzi delle medie. Dalle 16 alle 17.30 si terrà presso la sede del circolo “Il cenacolo” in via Municipio “A caccia dell’orso”, una storia di suoni e parole, per bambini dai 4 agli 11 anni accompagnati. Si continuerà alle 17.30 con un approfondimento in archivio per i ragazzi dagli 8 anni in su accompagnati dal titolo “Tavolette, labirinti e carte”. Si concluderà in serata (21-22) con una lettura notturna sotto le stelle presso il prato del Patronato della Parrocchia.

L’ingresso è libero.

(CSV di Padova)