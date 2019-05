Gruppo Cap presenta suo primo piano sostenibilita’

Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Sensibili, resilienti e capaci di innovare. Questi i cardini che Gruppo Cap, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Citta’ metropolitana di Milano, ha inserito nel suo primo piano di sostenibilita’ presentato nel capoluogo lombardo. Diversi gli obiettivi che si pone il gestore del servizio idrico integrato della Citta’ metropolitana di Milano a partire dalla riduzione del consumo di acqua per raggiungere quello della media europea, ma anche triplicare il numero di utenti che bevono solo o quasi acqua del rubinetto, recuperare la maggior quantita’ possibile di materia ed energia in ottica di economia circolare, riducendo le emissioni di CO2 e la dispersione di acqua nella rete.

Rendere le citta’ piu’ resilienti, puntando su sistemi efficaci di drenaggio urbano. Non ultimo guidare la trasformazione digitale, investendo nei servizi al cliente e nelle tecnologie piu’ avanzate applicate alla rete e agli impianti. Il piano ha un orizzonte di lungo periodo, il 2033: un arco di tempo per immaginare l’evoluzione degli scenari futuri e anticipare l’impatto dei principali trend sociali, ambientali ed economici sulla vita dei cittadini. L’obiettivo non e’ solo di mantenere un approccio proattivo rispetto alle variazioni del contesto socioeconomico, ma anche di contribuire allo sviluppo del settore e dei territori in cui Cap opera.

‘Il piano di sostenibilita’ di Gruppo Cap nasce dall’esigenza di comprendere come fare industria idrica in un contesto mutevole, in cui il rischio globale diviene l’orizzonte fondamentale del pianeta”, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. “Una riflessione che si puo’ estendere all’industria tout court e in particolare a quella pubblica, soprattutto nell’ambito della gestione di servizi di pubblica utilita’. Il piano di sostenibilita’ e’ l’espressione del nostro impegno verso una crescita sempre piu’ sostenibile e responsabile, che coinvolge i territori e la societa’ in cui operiamo – .

Una strategia di sostenibilita’ che per Gruppo Cap rappresenta il completamento di un percorso di ridefinizione del modello di business avviato con lo sviluppo del Piano Industriale 2018-2022.

Gruppo Cap ha scelto di sviluppare il suo piano di sostenibilita’ attorno a 3 direttrici prioritarie, articolate in 9 ambiziosi obiettivi da traguardare entro il 2033, ovvero Sensibili, Resilienti e Innovatori: Sensibili ai bisogni delle persone, per aumentare il benessere e la fiducia di comunita’ sempre piu’ consapevoli ed esigenti; Resilienti negli asset, nella governance e nella gestione per proteggere un bene essenziale per la vita; Innovatori nel mercato, anticipando le regole e alimentando la nostra capacita’ di fare rete.

(Adnkronos)