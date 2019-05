Este: BIBLIOTECA CIVICA ‘CONTESSA ADA DOLFIN BOLD’ – Nuovo Kit Nati per Leggere e Bibliobiciclettata!

BIBLIOTECA CIVICA “CONTESSA ADA DOLFIN BOLDÙ” – Nuovo Kit Nati per Leggere e Bibliobiciclettata!

Promozione della lettura con il Progetto Nazionale “Nati per Leggere” e prima Bibliobiciclettata nell’ambito del “Maggio dei Libri”



Sabato 11 maggio, pomeriggio, presso la Biblioteca Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù”, consegna del kit Nati per Leggere ai bimbi nati nel 2018 con letture ad alta voce(con prenotazione), mentre domenica 12 maggio, Este “Città che legge” aderisce alla 1a Bibliobiciclettata organizzata dal Consorzio Biblioteche Padovane Associate.

«Leggere ci apre la mente e ci riporta al centro di noi stessi – afferma il sindaco Gallana -, la lettura è anche il modo migliore per stare insieme ritrovando una relazione autentica con gli altri, che al giorno d’oggi sembra sempre più rara. Ed è ancor più preziosa quando noi adulti leggiamo ai nostri bimbi: è un gesto d’amore e un nutrimento reciproco. La nostra Biblioteca Civica – prosegue il sindaco – nell’ambito delle numerosissime attività di promozione della lettura, aderisce al Progetto Nazionale “Nati per Leggere” e sabato pomeriggio consegneremo ai neogenitori 2018 il “kit Nati per Leggere” con l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce per i bambini da zero a sei anni. Per tutti, poi, l’appuntamento è domenica mattina con la prima Bibliobiciclettata che da Este arriverà a Battaglia Terme congiungendosi con quella proveniente da Praglia, facendo incontrare le due Reti bibliotecarie del territorio, che compongono il Consorzio B.P.A.».

Un itinerario, infatti, partirà dalla Biblioteca Comunale “Contessa Ada Dolfin Boldù” di Este, dove avverrà la lettura di un brano tratto da “Versi scritti fra i Colli Euganei”, poemetto di Percy B. Shelley, iniziato proprio a Este nel 1818. L’altro itinerario partirà dal Monastero di Praglia, con lettura di brani tratti da “Piccolo mondo moderno”, romanzo di Antonio Fogazzaro.



Intorno alle ore 11.00 è previsto l’arrivo di entrambe le bibliobiciclettate a Battaglia Terme presso l’Azienda Agricola Salvan – Vigne del Pigozzo dove terminerà l’iniziativa con un brindisi e la lettura di un brano tratto dalla “Prima Oratione” del Ruzante al Cardinale Marco Cornaro sul vino.



«Grazie alla collaborazione con la famiglia Salvan, proprietari di una delle cantine più prestigiose dei Colli, riusciremo a mettere insieme ambiente, cultura ed enogastronomia – spiega Giovanni Ponchio, Presidente del Consorzio Biblioteche Padovane Associate – che in questi ultimi tempi sono le chiavi per attirare un pubblico ormai sempre meno affezionato alle tradizionali presentazioni di libri».

Le iniziative che caratterizzano in particolar modo l’edizione 2019 “Vèstiti di libri” spostano “fuori” dalle solite mura l’attività delle biblioteche, portando la lettura nel territorio. Sinora hanno aderito una quindicina di biblioteche con iniziative come le aperture straordinarie, incontri con l’autore, proiezione di opere grafiche, recitazione di poesie ed esecuzione dal vivo di canzoni, spettacoli di animazione per i bambini, laboratori creativi.

