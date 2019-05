Dallo sci alla bicicletta: la sorprendente storia di Primoz Roglic, il grande favorito (quota a 2,45) per il Giro d’Italia

(Roma. 8 maggio 2019) – Tra gli italiani il favorito e’ Vincenzo Nibali (6,50), gia’ trionfatore al Giro nel 2013 e 2016. Poche chances per Fabio Aru (31,00) e Domenico Pozzovivo (101,00)

Roma, 8 maggio 2019 – Questo puo’ essere il suo anno. Lo sloveno Primoz Roglic, messosi in mostra negli ultimi anni sia nel Giro d’Italia sia al Tour de France, e’ il grande favorito della 102esima edizione della piu’ importante corsa a tappe italiana. Nel 2016 Roglic era gia’ stato protagonista al Giro, sfiorando la maglia rosa (gli venne tolta da Tom Dumoulin) ed a 29 anni sembra finalmente maturo per il successo. Curiosamente Roglic, fino al 2011, era un saltatore con gli sci, capace addirittura di vincere i Mondiali juniores prima di innamorarsi del ciclismo. Il suo trionfo in questa edizione, vista anche l’assenza di Froome detentore del titolo, e’ offerta da Planetwin365 a 2,45. Roglic si contendera’ probabilmente il titolo con Tom Dumoulin, olandese in grado di imporsi gia’ nel 2017 e attualmente in lavagna a 2,75. Fra gli italiani il favorito e’ sempre lui, l’intramontabile Vincenzo Nibali, campione nel 2013, nel 2016 e terzo nel 2017. Il siciliano, capace di arrivare sul podio anche al Tour de France, si puo’ giocare su Planetwin365 a 6,50. Piu’ difficile che a vincere sia Fabio Aru: il sardo, che in passato ha vinto diverse tappe del Giro, e’ proposto a 31,00. Ancor piu’ staccato Domenico Pozzovivo (a 101,00) e il classe 1992 Davide Formolo (a 251,00). Fra gli outsider spicca Simon Yates, in lavagna su Planetwin365 a 4,00, e il giovanissimo (appena 22enne) colombiano Egan Bernal (a 4,55). Piu’ difficile, ma non impossibile, che a trionfare sia Mikel Landa: il successo dello spagnolo, terzo nel 2015, vale 16,00 volte l’importo giocato. Planetwin365 e’ uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

