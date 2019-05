CompuMark e WebTMS annunciano una partnership strategica

– Per permettere agli utenti WebTMS di accedere ai 186 database protetti dal marchio commerciale di CompuMark

LONDRA e BOSTON, 7 maggio 2019 /PRNewswire/ – CompuMark

, una societa’ Clarivate Analytics e un leader globale nella ricerca e protezione dei marchi commerciali, e WebTMS Limited

, fornitore leader per sistemi di gestione dei marchi commerciali, hanno annunciato oggi una partnership strategica. Grazie a questa alleanza, gli utenti del prodotto piu’ rappresentativo di WebTMS, potranno accedere ai 186 database dei marchi commerciali di CompuMark, che comprendono tutte le giurisdizioni nel mondo.

WebTMS e’ una piattaforma completa e intuitiva per la gestione degli IP, che supporta la gestione efficiente di tutte le problematiche collegate agli IP con una grande attenzione ai marchi commerciali. L’integrazione con CompuMark consentira’ agli utenti WebTMS di importare dati di alta qualita’ e affidabili sui marchi commerciali da CompuMark in WebTMS per aiutare a convalidare e aggiornare i portafogli dei marchi commerciali.

L’integrazione consentira’ di creare flussi di lavoro piu’ efficienti garantendo che i dati privi di errori e i migliori del settore di CompuMark siano disponibili immediatamente nei flussi di lavoro quotidiani per la gestione degli IP dei professionisti che operano nel settore dei marchi commerciali.

Jeff Roy, Presidente, CompuMark, ha dichiarato: “Questa partnership strategica e’ la risposta alle crescenti richieste da parte dei clienti di poter accedere ai dati di CompuMark nei loro sistemi di gestione dei marchi commerciali. Grazie all’integrazione di entrambe le piattaforme stiamo offrendo un servizio migliore ai professionisti che operano nel settore dei marchi commerciali.”

Rita Okyere, Direttore, WebTMS Limited, ha aggiunto: “Si tratta di una grande opportunita’ per noi di potenziare i nostri servizi. Grazie alla possibilita’ di rendere immediatamente disponibili i dati globali di CompuMark per i nostri clienti, possiamo semplificare le loro attivita’ amministrative, permettendogli cosi’ di dedicare piu’ tempo ad attivita’ piu’ importanti. WebTMS riconosce che il paesaggio digitale e’ in costante evoluzione e per poter essere incisivi e’ importante essere all’altezza delle aspettative dei clienti.”

Questa partnership strategica segue l’annuncio dello scorso anno che informava che CompuMark aveva acquisito



TrademarkVision

, seguito subito dopo dal lancio di TMgo365 Industrial Designs

che sfrutta la tecnologia di TrademarkVision, oltre all’annuncio rilasciato a INTA 2018 che CompuMark aveva creato una partnership strategica con il fornitore cinese di soluzioni per i marchi commerciali, White



Rabbit / Bai Tu

.

Informazioni su CompuMark CompuMark e’ un leader di settore per soluzioni per la protezione e la ricerca dei marchi commerciali. Rendiamo possibile per i professionisti dei marchi commerciali e dei marchi nel mondo di lanciare, espandere e proteggere marchi forti grazie a contenuti globali di altissima qualita’; ad analisi di esperti; a strumenti per lo screening, la ricerca e la protezione dei marchi commerciali di alto livello; e al migliore dei servizi. I prodotti principali comprendono: lo strumento per lo screening dei marchi commerciali SAEGIS; soluzione per le autorizzazioni fai da te TM go365; ricerca a tutto campo dei marchi commerciali; protezione dei marchi commerciali; e ricerca dei copyright. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.compumark.com

.

Informazioni su Clarivate Analytics Clarivate Analytics e’ un leader globale nella fornitura di informazioni dettagliate e di analisi per accelerare il passo dell’innovazione. Abbiamo costruito alcuni dei marchi piu’ affidabili nel ciclo dell’innovazione, tra cui CompuMark, Web of Science, Cortellis, Derwent, MarkMonitor e Techstreet. Oggi, Clarivate Analytics e’ una nuova societa’ indipendente con una missione imprenditoriale audace per aiutare i clienti a ridurre radicalmente il tempo che intercorre tra idee nuove e innovazioni che cambiano la vita. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.clarivate.com

.

Dichiarazioni previsionali Il presente comunicato stampa e le dichiarazioni verbali rese in relazione alle informazioni qui contenute possono riportare dichiarazioni previsionali in merito a Clarivate Analytics. Le dichiarazioni previsionali presentano le aspettative attuali di Clarivate Analytics sulle previsioni di eventi futuri e possono comprendere dichiarazioni relative a sinergie anticipate e altre aspettative future. Queste dichiarazioni implicano rischi e incertezze che comprendono fattori che non ricadono nel controllo di Clarivate Analytics, e che possono determinare differenze sostanziali nei risultati effettivi. Clarivate Analytics non assume alcun obbligo in relazione all’aggiornamento o alla revisione delle dichiarazioni rese qui, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

