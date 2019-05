Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 24/05/2019

Inizio: 20:45 – Fine: 20:45

Luogo

Teatro Excelsior

Nome dell’Associazione: La fattoria in città Onlus

Recapito telefonico per l’evento:

Email: [email protected]

Sito web: www.altragricolturasociale.it

Tipologia:

Nell’incontro – dibattito di venerdì 24 maggio, “Come Fiori dell’Albero”- L’esecuzione penale esterna e il capitale sociale di comunità connessioni e prospettive-, in programma alle ore 20:45, presso il teatro Excelsior (via Madonna della Salute 7, Mortise) diversi relatori cercheranno di spiegare cosa sono le Misure e sanzioni di Comunità (Dott.ssa Cristina Selmi Direttore ULEPE – Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna- di Padova Rovigo), qual è il ruolo delle Regioni e dei Comuni (Prof. Renzo Ciofi del Centro Studi Sicurezza Urbana) nell’ottica anche di nuove occupazioni o coinvolgimenti rientranti anche nell’ambito dell’Agricoltura Sociale.

L’incontro rientra nell’ambito delle attività proposte con il progetto “Agricoltura Sociale e Probation” (Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 DGR n. 2112del 27/12/2017 Tipo di Intervento 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle Fattorie didattiche – Fase 1-studio e animazione), proposto da La Fattoria in Città Onlus, Cipat (Centro istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Regione Veneto), CIA – Padova (Agricoltori Italiani Padova), Azienda Agricola Chellin Roberta, Società Agricola Laudato Si, Azienda Agricola Il Tramonto, con il supporto istituzionale dell’ ULEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna di Padova e Rovigo) e la collaborazione del CSV (Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova).

(CSV di Padova)