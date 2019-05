Autonomia: assessore marcato, ‘approvarla dopo europee o governo non c’e piu’ (2)

(AdnKronos) – Cosi, l’assessore veneto senza mezzi termini avverte il M5S: “Se non viene rispettato il contratto di governo, non c’e piu governo. E il M5S deve capire che per la Lega l’autonomia e una battaglia di civilta ed e vitale. Ma non lo dico io, e quanto affermano tutti, dagli imprenditori ai sindacati”.

E, allora per Marcato non c’e dubbio che “dopo le elezioni europee deve essere approvata l’autonomia, e senza ‘se’, senza ‘ma’ e distinguo vari, che sono un metodo elegante da prima repubblica per non fare nulla. Un sistema che il M5S ha detto di voler combattere fin da quando e nato”.

(Adnkronos)