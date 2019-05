– 30 giorni alla Festa Provinciale delle pro loco padovane 2019!

9 maggio 2019

E’ ufficialmente cominciato il countdown per la 22.ma edizione della Festa Provinciale Pro Loco di Padova, in programma domenica 9 giugno nella scenografica cornice di Villa Ca’ Marcello a Levada di Piombino Dese.

Il mondo pro loco si ritrova in una giornata di festa, promossa dal Comitato Provinciale e ospitata dal Consorzio del Graticolato Romano Pro Loco: un’occasione di condivisione e incontro fra gli associati, ma anche di scoperta del territorio!

Immersa nella campagna tra Padova, Venezia e Treviso, Ca’ Marcello è uno dei più splendidi esempi di Villa Veneta in stile palladiano ancora vissuta e mantenuta dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, che la fece erigere nella prima metà del 1500. La villa colpisce per il perfetto stato di conservazione di tutti gli arredi originali, gli oggetti d’arte, gli affreschi e gli stucchi che custodisce.

Fu poi ampliata, arredata e finemente decorata nel 1700 con affreschi, quadri a stucco e arredi preziosi ed è ancora oggi circondata dall’armonioso giardino storico, idealmente divisibile in due aree architettoniche: il giardino all’italiana e il parco all’inglese di oltre 9 ettari, ricco di percorsi affascinanti tra grandi alberi secolari, fiori e statue.

Oltre al patrimonio artistico, gli ospiti possono godere la calda accoglienza di questa dimora amata e vissuta: il conte Vettor Marcello e la sua famiglia vivono qui tutto l’anno e sono felici di aprire le porte della Villa a chi vuole apprezzare il suo raffinato splendore.

A tutti i partecipanti alla 22° Festa delle Pro Loco Padovane sarà riservata la visita guidata al parco e alla villa condotto personalmente dai Conti Marcello.

Continua a seguirci per scoprire l’intero programma della giornata!

(Proloco Padova)