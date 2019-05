Verona: scontro tra auto e moto, in prognosi riservata il motociclista

Verona, 7 mag. (AdnKronos) – E’ ricoverato in prognosi riservata il motociclista che ieri mattina e rimasto coinvolto in un incidente in via Porto San Pancrazio. Erano da poco passate le 10 quando, una Ford Fiesta, guidata da una 32enne residente in citta, e una moto Honda Translap, con a bordo un 54enne veronese, si sono scontrate. Il motociclista e stato subito soccorso dai sanitari di Verona Emergenza e trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia municipale intervenuta sul posto, e emerso che entrambi i veicoli stavano #8203; percorrendo via Porto San Pancrazio in direzione del Pestrino quando, superato il ponte Rumor, l’auto ha svoltato a sinistra per entrare in un’area di parcheggio. La moto che la seguiva, ha impattato contro lo spigolo anteriore sinistro, disarcionando il motociclista che, caduto a terra, e finito anche contro un camper in sosta.

La conducente della Ford e stata sottoposta ad alcoltest ed e risultata negativa. Le cause dello scontro e i comportamenti mantenuti dai due conducenti sono ancora al vaglio del nucleo infortunistica stradale.

