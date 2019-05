Un viaggio al centro dell’acqua. Gli open day alla scoperta della #waterevolution di Gruppo CAP

(Milano, 7 maggio 2019) – Doppio appuntamento al depuratore di Bresso il 9 maggio e al Centro Ricerche Salazzurra dell’Idroscalo il 17 e il 18 maggio. Insieme alle visite guidate, i laboratori per i piu’ piccoli

Un viaggio al centro dell’acqua per scoprire come la #waterevolution sta cambiando la Citta’ metropolitana di Milano e le vite dei suoi cittadini. E’ questo il messaggio che caratterizza gli open day aperti a tutti e gratuiti organizzati da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato dei 200 comuni dell’hinterland milanese.

Il primo previsto per la giornata del 9 maggio ha come meta il depuratore di Bresso-Niguarda, impianto all’avanguardia sul territorio nazionale che ospita uno dei progetti di economia circolare piu’ innovativi, producendo il primo biometano certificato d’Italia, biocombustibile estratto dalle acque di scarico cittadine. Il secondo, in calendario venerdi’ 17 e sabato 18 maggio, accende i riflettori sul Centro Ricerche dell’azienda pubblica che, inaugurato nel settembre 2018 al Parco Idroscalo, e’ sede non solo dei laboratori delle acque potabili, ma rappresenta per il settore un vero e proprio polo dell’innovazione per la gestione sostenibile dell’acqua.

Un doppio appuntamento aperto a grandi e piccoli per capire attraverso visite guidate e laboratori di edutainment come la #waterevolution, la rivoluzione che mette al centro la gestione sostenibile dell’acqua, stia diventando per la Citta’ metropolitana di Milano propulsore di innovazione in grado di ridisegnare i centri urbani e orientare consumi e dinamiche ambientali, facendo perno su una cultura dell’acqua attenta all’oro blu e al suo valore.

DEPURATORE DI BRESSO- NIGUARDA, 9 maggioAlle porte nord di Milano, l’impianto di Bresso-Niguarda, con una superficie di 142.473,22 mq, e’ uno dei depuratori piu’ importanti e innovativi dell’intero Paese, sia per le tecnologie impiegate, sia per le attivita’ di sperimentazione in corso. Qui Gruppo CAP ha infatti avviato l’estrazione di biometano dai reflui fognari: un progetto rivoluzionario che mira a trasformare i depuratori del Gruppo in vere bioraffinerie, in grado di generare combustibile green dalle acque di scarto. Le visite guidate della durata di circa un’ora, su prenotazione, saranno inoltre un’occasione inaspettata per capire come viene depurata l’acqua che proviene dagli scarichi di casa e come, in un’ottica circolare, le acque trattate tornino a essere nuova risorsa per l’ambiente. A tutto questo si aggiungono i laboratori per i piu’ piccoli gestiti dalla Cooperativa sociale La Lumaca, pronta a coinvolgere i bambini con attivita’ sportive (Olimpiadi dell’Acqua) e workshop creativi sul riutilizzo delle bottiglie di plastica.

CENTRO RICERCHE SALAZZURRA; 17 e 18 maggioIl 17 e 18 maggio verranno aperte al pubblico le porte del Centro Ricerche di Gruppo CAP che ha sede all’interno del Parco idroscalo di Segrate. I visitatori guidati dai tecnici di Salazzurra andranno alla scoperta dei laboratori delle acque potabili, dove ogni anno grazie alle piu’ moderne tecnologie adottate vengono analizzati 26.000 campioni per garantire l’assoluta qualita’ dell’acqua della Citta’ metropolitana di Milano. Scopo della visita guidata e’ ripercorrere il tragitto che fa un campione di acqua potabile dal momento in cui entra in laboratorio fino all’emissione del risultato finale, con la dimostrazione sul campo delle tecniche di analisi e l’organizzazione dei controlli che ogni giorno rendono l’acqua che beviamo sicura e buona da bere.

Le visite della durata di circa mezz’ora sono gratuite, ed e’ consigliata la prenotazione. Sabato 18 maggio nel pomeriggio (ore 15.30), per i piu’ piccoli prenderanno vita le attivita’ di intrattenimento organizzate dalla cooperativa sociale La Lumaca.

DAI LABORATORI PER I BAMBINI A BRESSO E AL CENTRO RICERCHE…GIOVEDi’ 9 MAGGIO (BRESSO), VENERDi’ 17 e 18 MAGGIO (CENTRO RICERCHE)

Le Olimpiadi dell’AcquaSi tratta di giochi a squadre che portano bambini e bambine alla scoperta dell’acqua e delle sue proprieta’, con un’attenzione speciale alla tutela dell’oro blu, al suo consumo e al suo risparmio. L’obiettivo e’ quello di sensibilizzare le giovani generazioni e promuovere con attivita’ divertenti e originali un consumo consapevole e sostenibile dell’acqua del rubinetto. Tra le attivita’ proposte, “All’ultima goccia” staffetta a squadre per raccogliere con una spugna l’acqua da un catino e riempire una brocca; “Water Alliance” attivita’ a squadre per costruire, nel minor tempo possibile, un grande puzzle dedicato al ciclo naturale e tecnologico dell’acqua. O ancora ‘Le forme dell’acqua – , dove sperimentare (e giocare) con l’acqua e le caratteristiche fisiche.

Op-pla’: riuso la Plastica con creativita’! In questo Laboratorio ‘hands on – bambini e ragazzi mettono alla prova la loro creativita’ per trasformare le bottiglie in PET in nuovi oggetti: salvadanai, portapenne, giocattoli, ma anche collane e gioielli. Fantasia al potere dunque, per questo laboratorio che intende sviluppare la capacita’ manipolativa ed espressiva, portando all’attenzione dei partecipanti le buone pratiche sull’utilizzo dell’acqua di rete e sul recupero dei materiali, come atto virtuoso di sostenibilita’ quotidiana.

Per informazioni: www.gruppocap.itIngresso gratuito, visita su prenotazione Societa’ Cooperativa Sociale La Lumaca: Tel. 346 0204004 – mail: [email protected]

…AI LABORATORI AL BLUELAB, SABATO 18 MAGGIO Sempre in Idroscalo, un altro imperdibile appuntamento under 11, questa volta al Bluelab, spazio appositamente creato da CAP, main sponsor del Parco, per avvicinare i piu’ piccoli al valore dell’oro blu. Si tratta dell’iniziativa Ricreiamo un fontanile, dove i bambini impareranno l’importanza ecologica dei fontanili e dei piccoli abitanti che li popolano. La sfida e’ realizzare prototipiu’ di fontanili con materiale di recupero. Un’iniziativa organizzata dalla cooperativa Alboran che gestisce i progetti educativi di Bluelab.

Ore 10.00 – 12.30/ 14.00 – 17.00 Per prenotare le visite al Centro Ricerche e al laboratorio BlueLab: [email protected] – 3385785531

Open Open Day Depuratore Bresso – Niguarda 9 maggio 2019via Guido da Velate 12, Milano tram 4 direzione Niguarda, Parco Nord – fermata Cascina California Orari 9.00/12.30 e 14.00/16.00

Open Day Centro Ricerche Gruppo CAP, Idroscalo 17-18 maggio 2019Circonvallazione Est Idroscalo 21 – Ingresso 3 Punta dell’Est Segrate – Milano Orari di apertura al pubblico: venerdi’ 09.30 – 12.30/14.00 – 16.00 sabato 10.00 – 12.30/ 14.00 – 17.00

