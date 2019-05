Un battito di coda – cerimonia di consegna di Elga e Billo

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 26/05/2019

Inizio: 10:00 – Fine: 10:00

Luogo

Centro Civico F.Presca

Nome dell’Associazione: Associazione Puppy walker ODV

Recapito telefonico per l’evento: 3921255572

Email: [email protected]

Sito web: http://www.puppywalkerselvazzano.it/wordpress/

Tipologia:

Come sempre l’Associazione Puppy Walker Odv ama condividere con tutti questi momenti speciali di inclusione, affetto e gioia che sono gli ingredienti principali per sostenere i nostri progetti di volontariato.

Siamo dunque lieti di invitarvi alla cerimonia di consegna di Elga cane guida per non vedenti; e quale migliore occasione anche per farvi conoscere la new entry, Billo, labrador chocolate di 5 mesi, futuro cane guida!

La cerimonia inizierà alle ore 10.00 presso il Centro Civico “Fabio Presca”, in via C. Colombo n. 1 S. Domenico – Selvazzano.

Al termine continueremo i festeggiamenti presso il ristorante Valley via Regazzoni, 30 a Galzignano Terme – Padova.

Menù concordato euro 30,00, bambini fino a 8 anni in base alla consumazione.

Ti chiediamo cortesemente, per motivi organizzativi, di confermare la tua partecipazione al pranzo entro il giorno 20 maggio con WhatsApp al numero 392 1255572 o tramite e-mail a [email protected]

Vi aspettiamo numerosi!

(CSV di Padova)