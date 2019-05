Supermicro presenta soluzioni private aperte per il cloud basate sul nuovo Red Hat Enterprise Linux 8

– SAN JOSE, California, 7 maggio 2019 /PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (SMCI), azienda leader globale per le soluzioni informatiche aziendali, per lo storage, il collegamento in rete e per soluzioni tecnologiche rispettose dell’ambiente, ha presentato oggi soluzioni per il cloud privato aperto basate su Red Hat Enterprise Linux 8, la piattaforma Linux di livello enterprise, e i sistemi server e per lo storage Supermicro ottimizzati per il cloud.

Supermicro e Red Hat hanno collaborato allo sviluppo di soluzioni aperte per il cloud privato basate sui sistemi SuperServer e SuperStorage leader del settore di Supermicro oltre che sulla piattaforma Red Hat OpenShift Container. Grazie ai pacchetti completamente integrati hardware, software e per il supporto, queste soluzioni nuove realizzate con Kubernetes a livello enterprise consentono di distribuire e gestire container in un ambiente cloud ibrido e privato, disponibile nella propria sede.

Le soluzioni Supermicro per il cloud privato aperto basate su Red Hat OpenShift sfruttano caratteristiche avanzate dei sistemi 2U BigTwin di Supermicro con quattro nodi server con processore doppio e sistemi SuperStorage Simply Double che supportano 24 unita’ disco rigido da 3,5 pollici sostituibili a caldo nel tipo 2U. Il design ottimizzato per il cloud potenzia l’efficienza dell’infrastruttura sfruttando i processori scalabili di seconda generazione IntelR XeonR, NVMe con elevate prestazioni ed Ethernet a 25G. Queste soluzioni ottimizzate sono state concepite per i centri dati moderni con distribuzione semplificata per migliorare la spesa operativa. Per applicazioni complesse e impegnative come l’Intelligenza Artificiale e i Big Data, sono disponibili opzioni per prestazioni accelerate che comprendono la memoria persistente IntelR Optane DC, acceleratori GPU e collegamento in rete 100GbE. Per maggior informazioni su queste soluzioni per il cloud privato aperto, visitare https://www.supermicro.com/en/solutions/red-hat-openshift.

“Red Hat Enterprise Linux 8 rappresenta il culmine di piu’ di quattro anni di lavoro sodo da parte di Red Hat, la comunita’ open source e, naturalmente, da parte dell’ecosistema dei nostri partner,” ha dichiarato Stefanie Chiras, vice presidente e direttore generale, Red Hat Enterprise Linux presso Red Hat. “Grazie alla collaborazione con partner come Supermicro, siamo in grado di fornire alle organizzazione le basi per un cloud ibrido che e’ pronto a supportare una serie di soluzioni tecnologiche per le grandi aziende tra cui nuove soluzioni ottimizzate per il cloud che usano server e sistemi di storage a risparmio di risorse di Supermicro.”

Red Hat Enterprise Linux 8 e’ stato ideato per mettere a disposizione fondamenti piu’ sicuri e coerenti per il cloud ibrido, che sono spesso una necessita’ per le organizzazioni che devono affrontare pressioni crescenti per cambiare da attivita’ con infrastruttura IT tradizionali e diventare un servizio pronto alla consegna. Nel suo ruolo di fondamento del calcolo moderno, Red Hat Enterprise Linux 8 offre strumenti, caratteristiche e capacita’ per il settore IT per poter affrontare i cambiamenti dinamici del mondo degli affari, supportando innovazioni quali i container Linux e i servizi nativi per il cloud, offrendo al tempo stesso maggiore stabilita’ e controllo per le applicazioni esistenti che hanno importanza critica.

Per ulteriori informazioni su Supermicro e i prodotti Supermicro, visitate www.supermicro.com.

Seguite Supermicro su Facebook e Twitter per ricevere le notizie e gli annunci piu’ recenti.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. (SMCI) SupermicroR, innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate e’ un fornitore primario di server avanzati Building Block SolutionsR per centri dati, Cloud Computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro e’ impegnata nel rispetto dell’ambiente con l’iniziativa “We Keep IT GreenR” fornendo ai clienti le soluzioni piu’ efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, SuperServer, BigTwin, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, OpenShift e il logo Red Hat sono marchi commerciali o marchi registrati di Red Hat, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. LinuxR e’ il marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprieta’ dei rispettivi proprietari.

SMCI-F

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)