SNAI ‘Match Sponsor – di Milan-Bologna

(Milano, 7 maggio 2019) – Prima della partita lo speaker ha lanciato il messaggio ‘Zero-XS – , per un approccio responsabile al gioco

Milano, 7 maggio 2019 – ‘Zero-XS – , che in italiano suona ‘no agli eccessi – . E’ stato il claim lanciato ieri sera da Snaitech, match sponsor di Milan – Bologna, in programma allo Stadio San Siro. Un messaggio chiaro che l’azienda, major partner di Ac Milan, ha affidato allo speaker dello stadio con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, sul tema del gioco sano e responsabile, in sintonia con quanto previsto dal Decreto Dignita’. Giocare per vincere, recita il messaggio, attiene ai calciatori; chi scommette deve farlo solo per divertimento, senza mai superare i limiti e puntando solo sul circuito degli operatori legali. La tutela del giocatore e delle fasce piu’ deboli della popolazione, inclini ad approcci problematici al gioco, e’ sempre stata al centro della filosofia dell’azienda, concessionaria storica e leader di mercato, per la trasmissione di valori sani legati al gioco lecito. Qualunque eccesso deve restare in fuorigioco.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 – e-mail: [email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)