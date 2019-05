Skyhawk Therapeutics ha annunciato un accordo con Takeda per sviluppare innovativi modificatori dello splicing a piccola molecola di RN

– WALTHAM, Massachusetts, 6 maggio 2019 /PRNewswire/ — Skyhawk Therapeutics, Inc. (Skyhawk) ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) grazie alla quale Skyhawk usera’ la sua piattaforma tecnologica SkySTAR per scoprire e sviluppare preclinicamente trattamenti innovativi a piccole molecole destinati ad alcuni obiettivi di disturbi neurologici. L’accordo concede a Takeda una licenza esclusiva mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di composti e prodotti destinati a diversi obiettivi, mentre Skyhawk riceve un pagamento anticipato e acquisisce il diritto di ricevere pagamenti futuri al raggiungimento di target intermedi e le royalties. Come parte dell’accordo, Takeda sara’ responsabile per lo sviluppo clinico e per la potenziale commercializzazione.

“Takeda e’ un’azienda biofarmaceutica leader con un’attenzione particolare verso le neuroscienze e una storia di sviluppo di terapie trasformative nell’ambito di una gamma di malattie complesse,” ha dichiarato Bill Haney, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Skyhawk. “Siamo impazienti di lavorare con il loro team con l’obiettivo di aumentare le opzioni di trattamento da offrire ai pazienti.”

“Takeda e’ profondamente impegnata a perseguire approcci innovativi che hanno come obiettivo i disturbi del sistema nervoso centrale che non hanno trattamenti disponibili o efficaci,” ha affermato Emiliangelo Ratti, Capo del Dipartimento Terapeutico delle Neuroscienze presso Takeda. “L’innovativo approccio di Skyhawk nel correggere l’espressione del RNA completera’ la nostra competenza nella scienza delle piccole molecole e migliorera’ probabilmente le nostre possibilita’ di concentrarci sui disturbi neurologici che in passato non erano considerati trattabili con farmaci.”

Informazioni su Skyhawk TherapeuticsSkyhawk Therapeutics e’ impegnata nella scoperta, sviluppo e commercializzazione di terapie che usano la sua innovativa piattaforma SkySTAR (Skyhawk Small molecule Therapeutics for Alternative splicing of RNA) per realizzare farmaci a piccole molecole in grado di fornire ai pazienti trattamenti rivoluzionari.

SKYHAWK CONTATTO MEDIA:Maura McCarthy[email protected]

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)