Semifinale di ritorno in vista per l’Under 18

La Serie B chiude nona il proprio campionato. Maggio il mese delle finali nazionali

La Serie B termina il proprio campionato 2018/2019 cedendo al tie break la gara al Silvolley Trebaseleghe. 35 punti e il 9° posto sono i numeri di questa annata nella serie cadetta. L’andata del Pool di integrazione per l’accesso alla Prima Divisione se lo aggiudica l’Aduna Legnaro; la gara di ritorno è prevista mercoledì 8 maggio al PalAntenore alle ore 19.30.

La semifinale di andata regionale della categoria Under 18 se la aggiudica la Calzedonia Verona Gialla per un soffio e solo al quinto set. Per rifarsi la Kioene Padova attende la gara di ritorno prevista sabato 11 maggio, ore 17.00, al PalAntenore. Ottenendo la vittoria al golden set nella semifinale con la Kosmos Volley, l’Under 16 bianconera ottiene il pass la finale per il titolo che si terrà a Cologna Veneta con gli orogranata di Treviso e quello per le finali di categoria in programma ad Alba Adriatica dal 28 maggio al 2 giugno.

L’Under 13 6×6 supera senza problemi il girone A ottenendo due vittorie con Volley Boys Laguna 3-0 e Raduni Sportivi Invent 2-1. Per il secondo turno arriva la Verga Autotrasporti.

Cecilia Bacco

Ufficio Stampa Settore Giovanile Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)