Mirabilandia: allo SlimeFest vanno in scena i talent e i creator preferiti dai giovani

(Ravenna, 7 maggio 2019) – Sabato 15 giugno al parco divertimenti Mirabilandia, presenta l’evento: Federica Carta

Sul palco ad animare il pomeriggio oltre al cast gia’ annunciato di artisti musicali di saranno anche (in ordine alfabetico): Marco Cellucci, ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, I Valespo e Valeria Vedovatti

#SlimeFestItalia

Prevendita biglietti su Mirabilandia.it

Ravenna, 7 maggio 2019 – Sabato 15 Giugno 2019 torna SlimeFest, l’evento di musica e divertimento dove i protagonisti sono i ragazzi e i loro talent preferiti, organizzato da Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari. Dopo il grande successo dello scorso anno, la quarta edizione italiana di SlimeFest si terra’ di nuovo a Mirabilandia, alle porte di Ravenna. Il Parco divertimenti piu’ grande d’Italia e’ un luogo amato da adulti e bambini e adatto al divertimento di tutta la famiglia, grazie alle sue attrazioni da guinness dei primati e alla nuova area Ducati World.

Grandissime novita’ per la conduzione dello show che quest’anno sara’ affidata a Federica Carta che, oltre a presentare, si esibira’ anche sul palco insieme al resto del cast gia’ annunciato Alessandro Casillo, Briga, Emma Muscat feat. Biondo, Einar, Matteo Markus Bok, Mose, Shade (presentatore della scorsa edizione) e Thomas.

Ma a portare una grande carica di divertimento, litri e litri di slime, la sostanza verde ‘appiccicosa – che inondera’ tutti, e ad animare il pomeriggio targato SlimeFest ci saranno anche alcuni Talent e Creator tra i piu’ amati e popolari per il pubblico dei ragazzi: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti.

Big Babol sara’ Main Partner di SlimeFest 2019 e di una meravigliosa attivita’. Dal 6 al 26 maggio, su nicktv.it, si potra’ partecipare al contest esclusivo ‘ALLA RICERCA DI MARCO – : i 2 finalisti potranno comporre la propria squadra e sfidarsi in una ‘caccia all’influencer – all’interno di Mirabilandia. Il premio? Oltre a vincere l’ingresso al Parco, avranno l’opportunita’ di conoscere il loro influencer preferito, Marco Cellucci e passare il pomeriggio con lui nel backstage di SlimeFest. Big Babol, il bubble gum dei grandi palloni, promuove il gioco libero e il divertimento all’aria aperta: Big Babol Play Big.

Turrtlz sara’ Friend Partner di SlimeFest 2019.

SlimeFest 2019 iniziera’ alle ore 16:00 con un pre-show ricco di giochi e attivita’.

Per non perdere l’appuntamento con SlimeFest, da oggi e’ possibile acquistare il biglietto di ingresso al parco su https://www.mirabilandia.it/

Segui e commenta con l’hashtag #SlimeFestItalia sui social di Nickelodeon:

Facebook, https://www.facebook.com/NickelodeonItalia/Instagram, https://www.instagram.com/nickelodeonit/Twitter, https://twitter.com/nickelodeonit/

Nickelodeon:Nickelodeon, al suo 40esimo anno di vita, e’ il brand numero uno al mondo di intrattenimento per ragazzi. Ha costruito un ampio business globale, mettendo sempre i ragazzi al primo posto: ‘kids first – . Il business di Nickelodeon include programmi TV e produzione negli Stati Uniti e nel mondo, oltre ad eventi speciali, consumer products, film, libri e offerte digitali. I brand di Nickelodeon raggiungono oltre 1,1 miliardi di abbonati in oltre 170 paesi e territori, attraverso gli oltre 80 canali locali e blocchi di programmazione. Fuori dagli Stati Uniti, Nickelodeon fa parte del gruppo Viacom International Media Networks, una divisione di Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), uno dei leader nel campo della creazione e produzione di contenuti attraverso tutte le piattaforme. In Italia, i canali a brand Nickelodeon (NickJr, Nickelodeon, TeenNick) sono presenti in esclusiva su Sky. Nickelodeon fa parte di Viacom Italia, azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari.

Contatti per la Stampa: Ufficio Stampa Viacom ItaliaChiara Giacoletto Papas – [email protected]Stefania Lecchi – [email protected]

Opinion Leader – Ufficio Stampa NickelodeonFrancesca Andreoni – [email protected]Tel: 02.29517780

Mirabilandia850.000 mq, 48 attrazioni, 5 aree tematiche, 15 show, 25 punti ristoro, 20 negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia e’ il piu’ grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il parco da guinness dei primati: Divertical e’ il piu’ alto water coaster al mondo, Katun il piu’ lungo inverted coaster in Europa, iSpeed il piu’ alto e veloce launch coaster in Italia ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, e’ la seconda ruota panoramica piu’ alta del continente. Nel 2014 e’ stata inaugurata Dinoland, la piu’ vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy e’ arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, ‘Sfida a Hot Wheels city – , il piu’ acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile piu’ alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Accanto a Mirabilandia nel 2003 e’ nato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area e’ stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq. La grande novita’ del 2019 e’ il Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti. Attesissimo l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti.

Ufficio Stampa MirabilandiaRosanna Palma [email protected]

[email protected]T 06/5807383

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)