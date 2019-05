Marco Angius, Elio e l’OPV protagonisti dell’intera serata di Rai 5.

Elio

Marco Angius, Elio e l’Orchestra di Padova e del Veneto, protagonisti unici tra tutte le orchestre italiane, occuperanno l’intera serata di Rai 5. Un’occasione che porterà Padova tra le capitali italiane della musica.

La serata di Rai 5 inizierà giovedì 9 maggio alle 21.15 con Sconcerto, un raffinato intreccio di parole e musica che non può essere etichettato come melologo o opera lirica, ma rappresenta un esperimento unico nel suo genere, prodotto dall’incrocio di tre diverse sensibilità: quella di Elio, dello scrittore e poeta Franco Marcoaldi e del compositore Giorgio Battistelli. Sul palcoscenico Marco Angius e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Lo spettacolo, andato in scena a Padova dal 13 al 18 novembre 2018 con la regia di Daniele De Plano, ha accomunato per la prima volta i cartelloni cittadini del Teatro Stabile del Veneto / Teatro Verdi e dell’Orchestra di Padova e del Veneto.

L’Orchestra di Padova e del Veneto

Sconcerto, quasi-opera, quasi-performance,

quasi-melologo, è alla fine puro teatro: uno spettacolo, per dirla con Artaud,

in grado di «aprire un varco nel linguaggio per arrivare a toccare la vita».

In scena dal concerto si passa così allo “sconcerto”, che poi è la condizione

esistenziale più consona al tempo presente. Dietro alla convenzione del

«concerto» come rito collettivo non si tarda, infatti, a individuare una porta

d’accesso alle grandi crepe della contemporaneità: al disorientamento morale,

ideologico, politico, esistenziale che sembra pervadere il momento attuale.

D’altra parte, però, Sconcerto non si pone come una semplice presa

d’atto rassegnata. Nello spettacolo la voce si fa strumento musicale e spetta a

Elio prestare la sua al testo, costruendo una partitura che suona e risuona

nelle orecchie dello spettatore.

Giorgio Battistelli

Subito dopo, alle 22.15, si potrà godere della prima

puntata della terza serie di Lezioni di suono, il format ideato

da Marco Angius e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi

di Padova che, dopo Salvatore Sciarrino e Ivan Fedele, vedrà

protagonista Giorgio Battistelli, compositore in residenza della

Stagione OPV 2017/2018.

Nella prima Lezione di suono, Battistelli presenterà una

propria personale rilettura del Combattimento di Tancredi e Clorinda

di Claudio Monteverdi, pubblicato a Venezia nel 1638 all’interno della

raccolta “Madrigali Guerrieri et Amorosi”. Le repliche andranno in

onda il sabato e la domenica successiva. La nuova opera sarà il risultato di una lettura trasversale di

Monteverdi in cui la musica del passato rivive nel presente in modo visionario

e trasfigurato sia in senso acustico che in senso vocale. Monteverdi, sembra

dirci Battistelli, è un compositore sempre attuale e la sua drammaturgia

strumentale, così come la forza rappresentativa dei testi del Tasso, si incarna

in una nuova forma di “teatro del suono”.

La seconda e terza “Lezione” di Giorgio

Battistelli andranno in onda giovedì 16 maggio (“L’imbalsamatore”

da Renzo Rosso, con Riccardo Massai) dalle 23 circa e giovedì 23 maggio (“I

Cenci” da Antonin Artaud, con Giancarlo Previati, Giulia Briata ed Eleonora

Panizzo) dalle 22.30 circa.

Per informazioni e orari

http://www.rai.it/rai

Info T. 049 656848-656626, www.opvorchestra.it

(Studio Pierrepi)