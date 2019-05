Malago’: “Con Lottomatica deciso un intervento a Marcianise”

Vincere da grandi’





Marcianise, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Sono felice che grazie all’accordo con Lottomatica si e’ deciso di fare un intervento a Marcianise dove c’e’ una realta’ molto complicata, ma c’e’ anche dignita’, orgoglio e c’e’ un’amministrazione che conosce benissimo le esigenze della cittadinanza per quanto riguarda lo sport – . Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malago’, intervenuto a Marcianise, in provincia di Caserta, in occasione di Vincere da grandi’, il progetto sportivo nato dalla sinergia tra lo stesso Coni e Lottomatica.

‘A Marcianise si sta cercando di portare ai fasti di un tempo alcuni impianti -ha sottolineato Malago’- Qui, in particolare, la famiglia Maddaloni, con Clemente Russo, hanno una lunga storia legata a un percorso quasi leggendario. C’e’ la volonta’ di fare qualcosa anche a livello sociale. Sappiamo che lo sport e’ una, se non la migliore, delle medicine, per dare delle risposte ai giovani – .

‘Credo di essere sempre stato un presidente del Coni che cerca di partire dal basso -ha concluso Malago’- anche se vengo giudicato dai risultati che vengono dall’alto. Ho sempre battuto il territorio, da queste parti sono venuto molto spesso, non c’e’ una provincia che non conosco – .

(Adnkronos)