Made in italy: da regione veneto e anfao 1,5 mln mln per nuovo politecnico occhialeria

Venezia, 7 mag. (AdnKronos) – La Regione Veneto si allea con le imprese dell’occhialeria per formare tecnici competenti e nuove professionalita. Oggi, a Venezia, a palazzo Mocenigo, sede del museo del costume e della moda, l’assessore regionale al lavoro e alla formazione Elena Donazzan ha rinnovato con Anfao, l’associazione nazionale dei fabbricanti articoli ottici, un patto triennale di collaborazione tra pubblico e privato per investire un milione e mezzo di euro di euro nella formazione e aggiornamento delle maestranze e nella predisposizione di percorsi formativi con tirocini direttamente in azienda per nuove figure tecniche altamente specializzate. La Regione mettera a disposizione 750 mila euro del Fondo sociale europeo, Anfao mettera in campo altrettante risorse per programmare e realizzare corsi e tirocini formativi nel triennio 2019-2021 sotto il controllo regionale.

In Veneto, tra il Cadore e l’Alto Trevigiano, si concentra l’80 per cento della manifattura italiana dell’occhialeria. Il distretto dell’occhiale, che in Veneto ha le sue origini storiche e oggi arriva a contare 400 imprese con oltre 12 mila addetti, e uno dei punti di forza del ‘made in Italy ‘ e sta vivendo una stagione di grande sviluppo tecnologico. Le previsioni di crescita del mercato mondiale, infatti, stimano che nell’arco di 5 anni il fatturato incrementera di almeno del 50 per cento, passando dagli 82 miliardi odierni ai 128 previsti. Ma crescita e sviluppo tecnologico delle aziende rischiano di incepparsi, se il settore non sara in grado di reperire figure tecniche specializzate, capaci di accompagnare i processi di innovazione, ricerca, applicazione tecnologica e di marketing che caratterizzano il sistema produttivo mondiale e veneto.

‘L’industria dell’occhiale e il suo indotto e uno dei ‘driver’ dell’economia veneta – mette in luce l’assessore regionale al lavoro e alla formazione – ma le sue possibilita di sviluppo e di crescita sono condizionate dalla possibilita di reperire figure competenti tecnicamente qualificate, capaci di coniugare ricerca e applicazione, conoscenze tecnologiche e gusto per la moda e il design. Per questo la Regione Veneto ha scelto di investire insieme agli imprenditori dell’occhialeria su formazione e aggiornamento delle maestranze e su nuovi percorsi formativi per i tecnici di domani”.

(Adnkronos)