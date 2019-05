Made in italy: da regione veneto e anfao 1,5 mln mln per nuovo politecnico occhialeria (2)

(AdnKronos) – “Investire sul capitale umano e mettere a disposizione del distretto professionalita preparate e il modo migliore per sostenere la competitivita delle aziende, continuare a garantire il primato del ‘made in Italy’ e favorire il fenomeno del cosiddetto ‘reshoring’, cioe il rientro in patria di imprese che in passato avevano delocalizzato parte della loro produzione ma che, se attratte dalla possibilita di reperire organici ad alta specializzazione, trovano piu conveniente riportare la produzione nel territorio di origine. L’obiettivo non e solo quello di avere un serbatoio formativo per garantire il turnover alle aziende, ma di riuscire a creare un vero e proprio politecnico dell’occhialeria, per dare un centro formativo di qualita, capace di attrarre talenti anche da altri paesi, ad una produzione nella quale il Veneto e leader assoluto nel mondo ‘, spiega.

Nel precedente triennio il patto formativo tra Regione e Anfao ha consentito di realizzare nelle imprese dell’occhialeria 3800 ore di formazione, coinvolgendo piu di 1200 dipendenti di un centinaio di imprese. Sono stati realizzati inoltre, con la collaborazione di Certottica, 11 percorsi di formazione specialistica per una decina di professioni ad alto profilo tecnico che hanno coinvolto 91 giovani allievi in 31 mila ore di tirocinio di azienda: al termine 8 su 10 hanno avuto il posto di lavoro garantito.

