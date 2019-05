L’OPV dedica il concerto conclusivo della Stagione a Peter Maag

Peter Maag, direttore principale dell’OPV dal 1983 al 2001

La 53a Stagione

dell’Orchestra di Padova e del Veneto si conclude il prossimo 9 maggio con un programma

di grande raffinatezza e con la partecipazione di una solista dal suono

meraviglioso. Il concerto, diretto da Marco

Angius, vedrà infatti la pluripremiata Carolin

Widmann, esibitasi da poco con orchestre come i Berliner Philarmoniker, la London Philarmonic e la BBC

Philarmonic Orchestra, eseguire il Concerto per violino “Alla memoria di un

angelo” di Alban Berg: l’ultimo capolavoro di uno degli autori del

Novecento che meglio seppero equilibrare sperimentalismo ed intensità emotiva.

La serata, che comprenderà anche l’esecuzione dell’Offerta

musicale di Bach nella bella orchestrazione di Igor Markevich, è

simbolicamente dedicata all’amato direttore svizzero Peter Maag, direttore principale dell’OPV dal 1983 al 2001, di cui

ricorre il centenario della nascita

(10 maggio). L’OPV si unisce così alle molte istituzioni musicali – le ultime,

in ordine di tempo, La Fenice di Venezia, il San Carlo di Napoli, il Regio di

Parma – che ne ricordano la figura di uomo e di interprete, nell’ambito delle celebrazioni

coordinate dal Fondo Musicale Peter Maag,

nato nel 2012 dalla donazione della Signora Marica Franchi Maag del materiale

della“Bottega” (il celebre

laboratorio lirico trevigiano voluto dal maestro svizzero) e presieduto dal

maestro Nicola Guerini.

Carolin Widmann

Quando nel 1935 Alban Berg ricevette la commissione del Concerto

per violino non sapeva di avere davanti a sé solo pochi mesi di vita. Era

però intimamente scosso da un’altra morte, quella della piccola Manon Gropius,

figlia di Alma Mahler a cui il compositore era legato da grande affetto. Uno

stato d’animo che Berg riversò nel Concerto facendone, di fatto, una

sorta di dolcissima meditazione sulla fine prematura della ragazza. Per questo

il compositore, allievo di Schönberg, utilizzò un linguaggio intermedio fra la

dodecafonia ed il sistema tonale, con esiti espressivi straordinari. Alla

delicatezza dell’inizio Andante, tutto fatto di palpiti leggeri e brevi

slanci acerbi, segue l’innocenza dell’Allegretto in cui Berg inserisce

una melodia popolare della Carinzia: musica semplice e «domestica» che

tuttavia, nei sogni della ragazza, è intrisa di desiderio e di promessa e dà

vita ai primi voli nel mondo, ancora impastati di fantasia e di gioco. Una

narrazione tutta basata sull’opposizione di ritmo e non-ritmo, così come

avviene nel successivo Allegro “Quasi una cadenza”, quello in cui ha

luogo la battaglia fra la vita e la morte e il dramma infine si consuma.

Timbricamente stupefacente è poi l’Adagio conclusivo, tutto basato sul

tema di un corale di Bach il cui testo parla di superamento della morte e di

approdo alla dimora celeste.

Peter Maag

Proprio questa citazione fa da collegamento con la seconda

parte del concerto, in cui verrà eseguita l’Offerta musicale di Bach

nell’orchestrazione che ne fece il grande direttore Igor Markevitch negli anni

1949-1950. La storia che sta dietro a questo lavoro è una delle più famose

della vita del compositore di Lipsia: giunto nel 1747 alla residenza del re

Federico II di Prussia, musicista dilettante, Bach si offrì di realizzare

estemporaneamente una fuga su un tema che il re gli avesse dato al momento.

Ottenuto il bellissimo tema regio, un arpeggio seguito da una discesa

cromatica, Bach vi improvvisò una fuga a tre voci a cui poi associò una serie

di altri contrappunti, sempre sullo stesso tema, a formare una delle sue più

riuscite opere di «musica speculativa». Proprio perché «speculativa», l’Offerta

lascia libera la scelta degli strumenti con cui eseguire le varie parti: la

strumentazione di Markevitch, per orchestra, si lascia alle spalle il suono

eccessivamente romantico di alcune versioni ottocentesche e riesce ad ottenere una qualità

sonora ialina come un acquerello, che lascia trasparire senza appensantirla la

trama meravigliosa della costruzione bachiana.

Sarà Gianluigi Mattietti ad introdurre l’Offerta Musicale di Bach nel corso dell’ultima Lezione di Sabato, che si terrà l’11 Maggio 2019. Docente di Storia della musica all’Università di Cagliari, autore di saggi e studi sulla musica del Novecento e contemporanea, collaboratore di numerose riviste, Mattietti sarà chiamato ad illlustrare il contesto e la struttura di questo brano straordinario nato, in parte per caso, dall’incontro di Bach con il re Federico II e considerato uno dei vertici della produzione «speculativa» del compositore di Lipsia. Ad affiancarlo ci sarà ancora Marco Angius alla direzione dell’OPV.

Il

concerto sarà anticipato dalla prova

generale aperta al pubblico alle ore 10.30 e da una introduzione all’ascolto con i protagonisti della serata alle ore 19.45 sempre in Auditorium.

La

Stagione concertistica è realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali, della Regione del Veneto, del Comune di Padova e di

Fondazione Antonveneta.

Biglietti

53a Stagione concertistica 8-25€

Prove generali 3-8€

In vendita online su www.opvorchestra.it (solo biglietti interi), da una settimana prima del concerto presso Gabbia Dischi (via Dante, 8) e al botteghino dell’Auditorium la sera del concerto dalle ore 20.00.

Info T. 049 656848-656626, www.opvorchestra.it.

