Locauto e i suoi clienti insieme a Opera San Francesco per festeggiare il 60esimo anniversario

(Milano, 7 maggio 2019) – Una serata benefica diretta dal Direttore Gardiner al Teatro alla Scala di Milano per celebrare il lungo cammino dell’Associazione

Milano, 7 maggio 2019 – Da sempre Locauto e’ al fianco di Opera San Francesco per i Poveri che, a Milano, e’ impegnata dal 1959 nell’assistenza gratuita e nell’accoglienza delle persone in grave difficolta’.

In occasione delle iniziative previste lungo tutto il 2019 per celebrare i 60 anni di OSF, una delegazione del management di Locauto ha presenziato all’esecuzione straordinaria della Semele di Georg Friedrich Handel, oratorio profano in tre atti, insieme al Monteverdi Choir and Orchestras e degli English Baroque Soloists che si e’ svolta lunedi’ 6 maggio presso il Teatro alla Scala di Milano.

‘Una serata speciale per sostenere una realta’ che quotidianamente agisce in modo concreto al fianco dei piu’ bisognosi. Il forte legame tra Locauto e Opera San Francesco per i Poveri – ha dichiarato Mario Tavazza, Presidente di Locauto – si rinnova anno dopo anno con il sostegno a progetti di inclusione sociale, per consentire a tutti una visione di speranza e fiducia verso il futuro – .

‘Abbiamo scelto di partecipare in prima persona portando una rappresentanza dei clienti Locauto, dando loro la possibilita’ di assistere al concerto e conoscere da vicino il lavoro di Opera San Francesco sul territorio – .

L’impegno di Locauto verso l’Opera San Francesco rientra nel programma #locautocares che ha, come scopo, la promozione di azioni e progetti indirizzati alla valorizzazione della responsabilita’ sociale, valore cardine della cultura aziendale di Locauto e dell’approccio quotidiano con tutti i portatori di interesse.

