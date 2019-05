l’European cycle tour a Padova

Il Vicesindaco di Padova ha ricevuto a Palazzo Moroni il gruppo di ciclisti, composto in larga parte da funzionari ed ex funzionari in pensione dell’Unione Europea, di diversi Paesi che sta partecipando all’European cycle tour.

L’European cycle tour tocca quest’anno il nord Italia: e’ partito il 27 aprile da Torino e lungo il corso del fiume Po ha raggiunto in questi giorni Padova. Proseguira’ poi verso Venezia prima di concludersi il 10 maggio sulle rive del lago di Garda.

“Siamo un piccolo, ma appassionato, gruppo di cicloturisti con una convinzione: la cooperazione europea e’ importante e i contatti “interpersonali” possono contribuire a creare un senso di appartenenza allo stesso continente e una solidarieta’ europea – hanno spiegato i partecipanti all’Ect – Negli anni scorsi abbiamo organizzato tour in bicicletta in diverse parti del continente, in occasione di importanti eventi europei: lungo il Reno e il Danubio, attraverso la Croazia, i Balcani, gli Stati baltici e lungo il confine irlandese. Quest’anno, in occasione delle elezioni europee, abbiamo scelto l’Italia, uno degli Stati fondatori dell’Europa Unita, per sottolineare come un’Europa unita e strettamente cooperativa possa contribuire in maniera decisiva alla pace, alla sicurezza e alla prosperita’ nel nostro continente”.”Sono molto felice di aver incontrato un gruppo di persone molto competenti e motivate, capaci di testimoniare con la propria diretta esperienza lavorativa il valore dell’integrazione europea – ha detto il Vicesindaco – La testimonianza di persone che conoscono bene l’Europa e l’Unione Europea e’ preziosa, per far comprendere i grandi vantaggi che vengono dalla messa in comune di esperienze sul piano sociale ed economico. Ogni confine e’ una barriera e come tale crea poverta’, per cui il processo di integrazione va nella direzione della prosperita’ e della pace. Vi auguro di trovare orecchie disposte ad ascoltare il loro messaggio, carico di una fiducia che nasce dall’esperienza”.

Con i partecipanti all’Ect in Municipio anche una delegazione della Fiab – Amici della bicicletta di Padova: “Abbiamo accolto il gruppo al suo arrivo in citta’ e li abbiamo accompagnati fino a Chioggia – spiegano gli Amici della bicicletta – Lo abbiamo fatto con gioia perche’ si tratta di un viaggio con uno scopo lodevole. Come associazione ambientale per la bici riteniamo che il messaggio di unita’ e solidarieta’ europea sia importante. E’ anche l’occasione per sostenere il ruolo della bicicletta: in bici si fa rete sociale, la bici consente la coesione dei popoli, si usa la bici per responsabilita’ sociale. In bici i popoli europei pedalano per mantenere l’unita’ e la solidarieta’, anche per proteggere l’ambiente”.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

