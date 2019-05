Le Fonti HR Forum, al via la terza edizione dedicata all’augmented HR

(Milano, 7 maggio 2019) – Intelligenza artificiale, workforce automation e employment branding tra i temi approfonditi negli interventi previsti nel corso della mattinata

Milano, 7 maggio 2019 – L’ 8 maggio, dalle 9.00 alle 13.15, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, i professionisti del settore si riuniranno per confrontarsi sulle tematiche piu’ attuali. L’evento vede il patrocinio della Commissione Europea, di GIDP/HRDA e della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nonche’ il supporto di BMW Milano, Oracle, Easy Welfare, Wyser, HIC e la partnership di Studio Ichino, Brugnatelli & Associati, Amendolito & Associati, Boursier, Niutta & Partners, Elexia, Studio Pepe & Associati, Uniolex e Postevita. Dopo i saluti istituzionali di Paolo Citterio, Presidente Nazionale, GIDP/HRDA e Angela Maria Scullica, Editorialista TV di Le Fonti, ad aprire i lavori sara’ Ivan Ortenzi, Chief Innovation Evangelist, Bip Group con un Keynote Speech dal titolo ‘EX MACHINA. Dall’Intelligenza Artificiale all’Empatia Artificiale: il futuro e’ l’HR2 – . Il primo panel discussion, moderato dalla giornalista tv Debora Rosciani, dal titolo ‘Workforce Automation. Dal Recruiting allo Shift Planning: Analytics, AI e Blockchain a supporto dell’HR 4.0 – , vedra’ la partecipazione di Andrea Langfelder, Human Capital Management BDM, Oracle Italia; Carlo Caporale, Amministratore Delegato, Wyser Italia; Gianluca Crespi, Partner, Elexia e Chiara Calabrese, Global HR Director, Gruppo Uvet. Sara’ poi la volta del Legal Focus tenuto da Carlo Fossati, Partner dello Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati, che si concentrera’ sulla diffusione delle nuove tecnologie e il loro impatto sulla rappresentativita’ nelle relazioni industriali. Alle 10.30, sempre con la moderazione di Debora Rosciani, aprira’ i lavori dedicati al tema del Welfare in tutte le sue sfaccettature Francesca Sabetta, Amministratore Delegato Poste Welfare Servizi e Responsabile Welfare, Poste Vita; interverranno poi Sonia Malaspina, HR Director Sud Est Europa, Danone; Sergio Alberto Codella, Socio, Boursier Niutta & Partners, Francesco Amendolito, Founder & Managing Partner Amendolito & Associati e Docente Diritto del Lavoro Universita’ L.U.M. Jean Monnet, Emanuele Aloise, Area Manager Nord, Easy Welfare. A seguire la tavola rotonda ‘Il Futuro del Lavoro, tra Normativa, Etica e Flessibilita’: Sindacati, Aziende e Legali a confronto – moderata da Gabriele Ventura, Vicedirettore di Le Fonti Legal. Interverranno: Valentina Pepe, Partner, Studio Legale Pepe & Associati; Olimpio Stucchi, Managing Partner, Uniolex; Marco Bentivogli, Segretario Generale, Fim Cisl; Giuseppe Ippolito, Responsabile Relazioni Industriali, Gruppo Iren e Simone Cagliano, Esperto, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. A concludere la mattinata e a fornire un’ultima occasione di confronto il Benchmark ‘Employment Branding & Digital Experience: le attivita’ che abilitano l’ingaggio e fidelizzano i dipendenti – , con la partecipazione di Clemente Perrone, Chief HR & Organization Officer, Sirti; Eugenia Rizzo, Group HR Manager, Kirey Group Employer Branding Manager; Mattia Murnigotti, Co-Founder/HR Digital & Communication Strategist, HIC e Pino Mercuri, HR Director Italy, Microsoft.

Le Fonti TVLe Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Con un consolidato ascolto pari a 4.000 AM nel giorno medio, Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook, siti verticali partner e all’interno di una pagina dedicata sul sito de Il Sole 24 Ore.

