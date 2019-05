Intesa spaolo: a padova 200 studenti coinvolti nel progetto ‘z lab’

Padova, 7 mag. (AdnKronos) – Sono circa 200 gli studenti delle 9 scuole della provincia di Padova che hanno aderito al progetto formativo ‘Z Lab’ di Intesa Sanpaolo nell’ambito dei ‘Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ‘ (ex Alternanza scuola-lavoro).

Gli istituti protagonisti per le classi terze sono l’I.I.S. Alberti di Abano Terme e il Liceo Galilei di Selvazzano Dentro; le classi quarte provengono da: I.I.S. Cattaneo Mattei, I.I.S. Concetto Marchesi, Liceo Scientifico Alvise Cornaro e Liceo Scientifico Ippolito Nievo. Le classi quinte del Liceo Classico Tito Livio, dell’Itsct Einaudi Gramsci e del Liceo Scientifico Enrico Fermi hanno, infine, terminato il loro percorso triennale (2016/2019) e sono stati accolti da Intesa Sanpaolo lo scorso 23 gennaio per una cerimonia conclusiva.

Il progetto ha coinvolto, a livello nazionale, 2000 studenti di 90 scuole in 18 citta italiane nel triennio 2016/2019. I ragazzi sono stati ospitati dalla Banca in 100 laboratori che complessivamente hanno generato oltre 75.000 giornate di lavoro (520.000 ore) in attivita laboratoriali. Secondo i risultati presentati a Milano nel corso di un recente incontro con i manager della Banca, docenti, famiglie e studenti, 700 di loro hanno completato il primo ciclo triennale iniziato nel 2016, anno di avvio del progetto.

