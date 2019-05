I nuovi paradigmi della consulenza finanziaria nella prossima puntata di Consapevolmente su Le Fonti TV

(Milano, 7 maggio 2019) – Cosa vogliono e di chi si fidano gli italiani e quali sono le sfide di oggi e di domani per i professionisti della consulenza finanziaria

Milano, 7 maggio 2019 – Nella prossima puntata di #Consapevolmente, in onda su Le Fonti TV, mercoledi’ 8 maggio alle ore 10.30, si fara’ il punto della situazione sulla consulenza finanziaria. Un momento particolare per i professionisti che si trovano a dover sottostare a nuove regole dettate dalla normativa europea MiFID II.

L’impatto della nuova normativa crea nuove dinamiche consulente – cliente che devono essere gestite nella maniera piu’ corretta al fine di offrire sempre un migliore servizio e consolidare un rapporto basato su fiducia e competenza.

Nella puntata verranno messi in luce anche gli atteggiamenti degli italiani, grazie anche al vox populi che indaga sulla propensione agli investimenti e all’utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione dei risparmi.

Tra i temi trattati anche l’impatto dei robo-advisor che, pur ponendosi come supporto utile per la gestione degli investimenti facilitando la professione del consulente, non possono in alcun modo sostituirla nel rapporto con il cliente e nella piena comprensione dei mercati.

Ospiti di Annalisa Lospinuso di questa nona puntata, Francesco Fiumano’, Direttore Commerciale di CNP Partners, e Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca!.

#Consapevolmente

E’ stata la propensione degli italiani al risparmio ed il conseguente terreno fertile andatosi a creare per le societa’ di risparmio gestito e assicurative ad ispirare #Consapevolmente, il nuovo format Le Fonti in collaborazione con CNP Partners. Questo impulso, infatti, non sempre e’ abbinato ad un’adeguata conoscenza del mondo degli investimenti.

Il programma ha un duplice scopo; da un lato si andranno ad educare i risparmiatori italiani in materia di investimenti, dall’altro si vogliono fornire informazioni precise e suggerimenti preziosi per il pubblico professionale: consulenti finanziari, private bankers, ma anche liberi professionisti come commercialisti, legali e broker assicurativi.

Consapevolmente, e’ un format tv mensile ed al suo interno vengono affrontati tutti i temi relativi a risparmio e gli investimenti. A condurre il nuovo programma TV, Annalisa Lospinuso, uno dei volti simbolo di Le Fonti TV. Accanto a lei in ogni puntata un esperto di CNP Partners cerca di offrire importanti spunti a supporto della consapevolezza finanziaria degli italiani sfatando luoghi comuni e preconcetti su risparmio gestito e mondo assicurativo.

Grazie ad un linguaggio moderno e una conduzione puntuale, il format parte proprio dal punto di vista dei risparmiatori italiani, coinvolti attraverso un vox populi che cerca di fare uno spaccato del pensiero comune degli italiani sulle diverse tematiche. Alla visione dei risparmiatori si aggiunge quella del pubblico professionale dei consulenti che vengono coinvolti attraverso un sondaggio online a loro riservato e che cerca di delineare il sentiment degli addetti ai lavori.

Il grado di interazione con conduttore e ospiti rimane dunque molto alto, grazie anche alla possibilita’ del pubblico in diretta di inviare domande attraverso un messaggio WhatsApp o attraverso la chat integrata all’interno del player di Le Fonti TV.

Grazie a questo format Le Fonti TV rinnova ulteriormente il suo impegno nella diffusione della consapevolezza in ambito economico e finanziario, una mission che contraddistingue la societa’ in tutte le attivita’ portate avanti.

