De Berardinis (Cfi): “Con fusione si allarga nostra capacita’”

Per Cfi, la fusione con Soficoop "e' la possibilita' di migliorare la nostra capacita' organizzativa e la nostra efficienza perche', mettendo insieme risorse e competenze" delle due finanziarie storiche nate con la legge Marcora, "possiamo migliorare la nostra capacita' operativa e offrire piu' servizi alle cooperative che sono potenziali beneficiari degli interventi" previsti dalla norma. A sottolinearlo e' l'amministratore delegato di Cooperazione Finanza Impresa, Camillo De Berardinis, dopo il via libera all'operazione arrivato all'unanimita' dall'Assemblea straordinaria dei soci di Cfi, riunitasi oggi a Roma alla presenza anche del presidente Mauro Frangi e del presidente di Legacoop, Mauro Lusetti.

La fusione, chiarisce ancora De Berardinis, “nello stesso tempo, punta anche ad allargare il nostro campo di attivita’ per dare piu’ riposte al Paese nel momento in cui c’e’ bisogno di interventi a sostegno dell’occupazione e della nascita di nuove imprese”.

Anche per il presidente di Cfi, Mauro Frangi, la fusione di Soficoop in Cooperazione Finanza Impresa “e’ per Cfi e’ un passaggio storico” che apre anche “una nuova stagione di sviluppo” per la societa’.

“Trentatre anni dopo la costituzione, diventiamo l’unica societa’ finanziaria di attuazione della Legge Marcora e consolidiamo ulteriormente il nostro ruolo di investitore istituzionale dedicato alla promozione e allo sviluppo dell’impresa cooperativa” aggiunge Frangi sottolineando che “l’incorporazione apre una nuova stagione di sviluppo per Cfi”.

Per Mauro Lusetti “e’ una giornata bellissima” perche’ la fusione fra Cfi e Soficoop “e’ un lavoro di anni che viene a conclusione con questo progetto approvato dai soci, un lavoro che vede insieme questi due strumenti finanziari – societa’ private di diritto pubblico – previsti dalla legge Marcora e che in questi anni hanno consentito a migliaia di persone di poter recuperare le imprese fallite all’interno delle quali lavoravano in forma cooperativa”.

“E’ quindi -aggiunge Lusetti- una giornata io credo bellissima per tantissime persone che stanno, o corrono il rischio, di perdere il proprio posto di lavoro perche’ la propria impresa e’ fallita e che possono invece contare su strumenti come la nuova Cfi per potere immaginarsi imprenditori di se stessi attraverso la forma cooperativa e recuperare il lavoro perduto”.

