“Da Lottomatica responsabilita’ sociale e attenzione alla comunita’”

Marcianise, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Noi siamo molto orgogliosi di essere qui. Dimostriamo con i fatti come Lottomatica intende fare impresa. La sua idea di responsabilita’ sociale e soprattutto la sua attenzione per la comunita’ in cui opera – . Lo ha detto Enrica Ronchini, responsabile relazioni esterne Lottomatica, intervenuta a Marcianise, in provincia di Caserta, in occasione di Vincere da grandi’, il progetto sportivo nato dalla sinergia tra la stessa Lottomatica e il Coni.

‘Un progetto -ha aggiunto la responsabile delle relazioni esterne Lottomatica- iniziato da molti anni con il Coni. Siamo partiti da Roma e abbiamo poi toccato tante citta’ in tutta Italia. La novita’ di oggi e’ che oltre al sostegno all’attivita’ sportiva dei ragazzi, ci sara’ anche un sostegno per l’attivita’ agonistica dei giovani talenti. Un’opportunita’, per loro, di lavorare sui propri sogni e portarli a compimento – , ha concluso Ronchini.

