Confindustria: assindustria venetocentro, bene decisione di venezia di venire con noi

"Registriamo con grande soddisfazione la decisione unanime del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo di aprire un tavolo di confronto con Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso per verificare le condizioni per una possibile integrazione tra le due associazioni".Cosi Massimo Finco, Presidente di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso e Maria Cristina Piovesana, Presidente Vicario sulla decisione di ieri dell'associazione di imprenditori veneziana

“La decisione risponde positivamente ad un disegno e ad un’apertura che, come Assindustria Venetocentro, avevamo gia rappresentato come visione e prospettiva in occasione della Assemblea del 15 giugno 2018 fondativa della nuova organizzazione di Padova Treviso. Negli ultimi mesi sono seguiti contatti e interlocuzioni con Confindustria Venezia-Rovigo che hanno portato a questo pronunciamento. Nelle prossime settimane il nostro impegno con loro sara totale per definire e condividere un percorso che possa approfondire nei tempi necessari le diverse questioni in campo, sia rispetto alla governance sia all’organizzazione delle due strutture”, sottolineano.

“Il progetto ha come obiettivo favorire la creazione e dare identita, attraverso un unico soggetto di rappresentanza associativa, a uno spazio metropolitano che renda il nostro territorio piu competitivo per le nostre imprese e piu attrattivo per i giovani, il capitale umano e gli investimenti. Una visione largamente condivisa e di grande attualita. Da qui la soddisfazione per questa nuova tappa e per il mandato unanime al Presidente Vincenzo Marinese. Qualunque ipotesi di integrazione richiedera naturalmente di verificare l’adesione e il consenso degli Organi sociali e prima ancora, e in modo partecipativo, della base associativa dei soggetti coinvolti, quale passaggio preliminare e indispensabile”, concludono.

